Sciopero bus a Udine: possibili disagi venerdì 13 febbraio

Disagi in vista per il trasporto pubblico locale a Udine. Arriva Udine ha comunicato che nella giornata di venerdì 13 febbraio 2026 potranno verificarsi carenze nello svolgimento regolare del servizio, a causa di uno sciopero proclamato da una sigla sindacale. L’azienda invita quindi gli utenti a prestare attenzione, soprattutto nelle ore pomeridiane e serali.

Secondo quanto riportato nella nota ufficiale, l’astensione dal lavoro è stata indetta dall’Associazione Sindacale Indipendente – Arriva Udine (ASI–AU), organizzazione che non risulta riconosciuta dall’azienda.

Sciopero di 9 ore: stop dalle 15 alle 24

Lo sciopero avrà una durata complessiva di 9 ore, con inizio alle 15 e termine alle 24 di venerdì 13 febbraio. Durante questa fascia oraria potrebbero quindi verificarsi ritardi, riduzioni del servizio o soppressioni di corse, sia per il trasporto urbano sia per quello extraurbano.

Arriva Udine segnala che l’impatto dello sciopero potrebbe variare in base all’adesione del personale, rendendo difficoltosa una previsione puntuale del livello di servizio garantito.

Arriva Udine contesta la legittimità dell’azione

Nella stessa comunicazione, Arriva Udine precisa che lo sciopero è formalmente contestato dall’azienda, che ha annunciato l’attivazione dei conseguenti provvedimenti, ritenendo l’azione non legittima. L’azienda sottolinea inoltre che la sigla sindacale promotrice non è riconosciuta e che non risultano interlocuzioni in corso con la stessa.

La nota è stata trasmessa agli enti competenti e agli organi di informazione, al fine di informare preventivamente l’utenza sui possibili disagi

In vista dello sciopero, Arriva Udine invita i cittadini a programmare con anticipo gli spostamenti e a tenere conto di possibili modifiche al servizio nel pomeriggio e nella serata di venerdì.

