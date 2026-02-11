Baia di Sistiana, 146 posti per l’estate 2026: il 12 marzo il Recruiting Day a Portopiccolo

La Regione Friuli-Venezia Giulia organizza giovedì 12 marzo 2026 un nuovo Recruiting Day dedicato alla Baia di Sistiana, con l’obiettivo di selezionare personale per la stagione estiva nei settori turistico, ricettivo e ristorativo.

Complessivamente sono disponibili 146 posti di lavoro, destinati a rafforzare le strutture del territorio in vista dell’estate 2026.

L’evento si svolgerà a Portopiccolo Sistiana, nel Comune di Duino Aurisina, presso la Sala Panorama del Centro Congressi del Tivoli Portopiccolo Sistiana Wellness Resort & Spa. L’iniziativa è promossa dalla Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia, guidata dall’assessore regionale Alessia Rosolen.

“Si tratta dell’ottavo Recruiting Day del 2026 organizzato dalla Regione e del primo evento di reclutamento specificamente dedicato alla Baia di Sistiana, con un focus sul comparto turistico”, ha spiegato l’assessore Rosolen.

Le aziende coinvolte e i profili ricercati

All’iniziativa hanno aderito quattro aziende del territorio, che hanno richiesto l’attivazione della giornata di selezione per inserire personale stagionale nelle proprie strutture.

Ecco nel dettaglio le realtà coinvolte e le figure professionali ricercate:

Baia Holiday – Baia Camping Village : aiuto cameriere, barista, cameriere, capo partita, commis di cucina, elettricista, estetista, giardiniere, receptionist, massaggiatore.

: aiuto cameriere, barista, cameriere, capo partita, commis di cucina, elettricista, estetista, giardiniere, receptionist, massaggiatore. Gitano Srl : aiuto cuoco, baristi, barman, camerieri.

: aiuto cuoco, baristi, barman, camerieri. Srs S.r.l. – Servizi Ricreativi Sistiana : addetti alla ristorazione, bagnini, baristi, camerieri, barman notturni, pizzaioli, steward, cassieri, magazzinieri.

: addetti alla ristorazione, bagnini, baristi, camerieri, barman notturni, pizzaioli, steward, cassieri, magazzinieri. Tivoli Portopiccolo Sistiana Wellness Resort & Spa: bar manager, chef de partie, concierge, front office manager, maître, manutentore, sous chef.

Il dettaglio completo dei profili professionali richiesti e dei requisiti è consultabile attraverso il link dedicato alla candidatura.

Come candidarsi e modalità di selezione

Le persone interessate potranno candidarsi entro domenica 1 marzo 2026, inviando il proprio curriculum vitae tramite il link:

👉 https://bit.ly/RAFVG2026_RD_BaiaSistiana

Sarà possibile selezionare una o più posizioni di interesse.

Tra tutte le candidature pervenute verrà effettuata una fase di preselezione, finalizzata alla verifica dei requisiti e della coerenza con i profili richiesti dalle aziende.

I candidati selezionati riceveranno una comunicazione via email tra il 3 e l’11 marzo 2026, con l’indicazione dell’orario del colloquio in programma giovedì 12 marzo 2026.

Un’opportunità per il territorio

Il Recruiting Day rappresenta un’importante occasione sia per le aziende della Baia di Sistiana, che potranno rafforzare i propri organici in vista della stagione turistica, sia per chi è alla ricerca di un’occupazione nel settore dell’accoglienza e della ristorazione.

Con questo appuntamento, la Regione conferma il proprio impegno nel favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, sostenendo in modo concreto il comparto turistico del territorio.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook