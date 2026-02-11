Centri estivi Udine 2026, 2020 posti disponibili: iscrizioni al via dal 12 febbraio

Il Comune di Udine si prepara ad avviare le procedure di iscrizione ai centri ricreativi estivi 2026, introducendo importanti novità che rafforzano l’offerta educativa cittadina. I posti complessivi disponibili saranno 2020, con un incremento di oltre il 9% rispetto ai 1850 del 2025, e un’attenzione particolare rivolta al mese di luglio, tradizionalmente il più richiesto dalle famiglie.

Un aumento significativo che conferma la volontà dell’amministrazione di investire nei servizi educativi pubblici, rispondendo in modo concreto alle esigenze organizzative e lavorative dei genitori durante la pausa scolastica.

Confermato il progetto inclusivo “Stelle in gioco”

Anche per il 2026 sarà attivo il progetto “Stelle in gioco”, realizzato in collaborazione con Hattivalab e Aracon, che metterà a disposizione alcune decine di posti dedicati a bambine e bambini dai 6 agli 11 anni con bisogni educativi speciali.

L’iniziativa rappresenta un’importante opportunità di inclusione e socializzazione, garantendo spazi sicuri, attività educative mirate e un’attenzione personalizzata alle esigenze dei più piccoli. Un progetto che rafforza la dimensione educativa e sociale dei centri estivi, rendendoli sempre più accessibili e attenti alla diversità.

Come iscriversi: tutte le informazioni utili

Le iscrizioni saranno aperte dal 12 febbraio al 12 marzo 2026 e si svolgeranno esclusivamente online attraverso la piattaforma E-Civis, accessibile dal sito: https://udine.ecivis.it/.

Al termine del periodo di prenotazione verranno stilate le graduatorie per l’assegnazione dei posti, che saranno pubblicate sul sito del Comune di Udine. Tutte le comunicazioni relative alla procedura saranno inviate all’indirizzo email indicato in fase di registrazione.

Una modalità digitale ormai consolidata che consente una gestione più efficiente e trasparente delle domande.

Tariffe e agevolazioni per le famiglie

Le tariffe per la frequenza mattutina variano in base all’Isee: si parte da 38,03 euro per chi possiede un indicatore fino a 10mila euro, fino a un massimo di 140 euro per Isee oltre i 30mila euro.

Per la frequenza a tempo pieno con pranzo incluso, il costo va da 58,50 euro fino a 215 euro, sempre in base alla fascia Isee.

È previsto inoltre uno sconto del 20% per il secondo figlio appartenente allo stesso nucleo familiare, un’agevolazione pensata per sostenere concretamente le famiglie numerose.

Le sedi e l’organizzazione del servizio

Il servizio sarà organizzato su turni bisettimanali, con la possibilità di scegliere tra frequenza solo mattutina o tempo pieno mattina-pomeriggio.

Per la fascia infanzia (3-6 anni) le sedi saranno: Baladasseria, Zambelli, Maria Forte, I Maggio e, dal 29 giugno al 24 luglio, anche la scuola dell’infanzia Marco Volpe.

Per i bambini dai 6 agli 11 anni, i centri ricreativi estivi (CRE) si svolgeranno presso Divisione Alpina Julia, Ippolito Nievo e Boschetti Alberti già dal 15 giugno. Dal 29 giugno si aggiungeranno le sedi delle scuole primarie Zorutti, Pellico e Girardini, una sede in più rispetto allo scorso anno.

Il Summer Play Camp per ragazzi dagli 11 ai 14 anni sarà ospitato come di consueto alla scuola media Ellero.

Pirone: “Investiamo sul benessere educativo”

“In questi anni abbiamo intrapreso un percorso significativo di potenziamento dei servizi educativi comunali e anche quest’anno proseguiamo su questa strada con ulteriori miglioramenti”, dichiara l’assessore all’Istruzione e Cultura Federico Pirone.

“Gli investimenti sui servizi educativi pubblici sono scelte politiche chiare, in favore dei bambini e delle famiglie udinesi. L’aumento dei posti disponibili, l’incremento significativo e costante delle risorse stanziate senza gravare sulle famiglie, e la conferma di un progetto innovativo come ‘Stelle in gioco’ dimostrano l’attenzione dell’amministrazione verso un’offerta educativa sempre più inclusiva e di qualità anche nel periodo estivo. Il benessere educativo dei ragazzi e il futuro delle famiglie passa inevitabilmente anche da questi servizi”.

