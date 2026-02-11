Fincantieri, arriva il robot umanoide saldatore: test nei cantieri entro il 2026

Un robot umanoide saldatore pronto ad affiancare gli operai nei cantieri navali: è questa la nuova frontiera dell’innovazione annunciata da Fincantieri, che ha siglato una partnership industriale con Generative Bionics, azienda italiana impegnata nello sviluppo di robot umanoidi autonomi.

Il progetto nasce dall’integrazione tra le competenze industriali del gruppo cantieristico e la piattaforma robotica sviluppata da Generative Bionics, con un obiettivo preciso: incrementare sicurezza, efficienza operativa, qualità delle lavorazioni e sostenibilità del lavoro in cantiere. Un’iniziativa che rafforza il percorso di trasformazione tecnologica già avviato dal Gruppo.

Intelligenza artificiale e visione avanzata

Il robot sarà dotato di intelligenza artificiale e di capacità avanzate di manipolazione, percezione e visione, con un sistema specificamente dedicato al monitoraggio del cordone di saldatura. Un elemento cruciale per garantire precisione e controllo nelle lavorazioni.

Non solo: la macchina disporrà di una locomozione ottimizzata per operare in contesti complessi, come quelli tipici dei cantieri navali, caratterizzati da spazi articolati e condizioni operative impegnative.

Particolare attenzione sarà riservata alla sicurezza, affinché il robot possa operare in collaborazione diretta con i lavoratori, nel pieno rispetto delle normative vigenti e senza limitazioni delle aree di lavoro. Il sistema è concepito per affiancare il personale nelle attività più gravose e ripetitive, contribuendo a migliorare le condizioni operative.

Sperimentazione a Sestri Ponente

La collaborazione tra Fincantieri e Generative Bionics avrà una durata complessiva di quattro anni. I primi test in cantiere sono programmati entro la fine del 2026 e le attività di sviluppo e sperimentazione saranno condotte presso il cantiere Fincantieri di Sestri Ponente.

Il progetto si affianca ad altri percorsi di validazione di soluzioni robotiche già in corso nel Gruppo, ampliando il perimetro delle lavorazioni che potranno essere eseguite con tecnologie avanzate. Si tratta di un tassello ulteriore nella strategia di innovazione industriale che punta a rendere i processi produttivi sempre più evoluti e sostenibili.

Le parole dei protagonisti

Per Pierroberto Folgiero, amministratore delegato e Direttore Generale di Fincantieri, l’obiettivo è “integrare soluzioni di robotica avanzata a supporto delle attività più gravose e ripetitive, mantenendo elevati standard di qualità, sostenibilità e tutela del lavoro”.

Sulla stessa linea Daniele Pucci, CEO e Co-Founder di Generative Bionics, secondo cui il progetto consentirà di sviluppare “robot umanoidi progettati attorno al lavoro umano, capaci di operare fianco a fianco con le persone, contribuendo a rendere sostenibili nel tempo attività ad alta intensità e specializzazione”.

Un’iniziativa che unisce tecnologia e industria con l’obiettivo di rafforzare competitività, sicurezza e qualità nel settore della cantieristica navale.

