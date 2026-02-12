AUSIR e Università di Udine insieme per formare i manager pubblici e innovare la PA

La competitività di un territorio si misura anche dalla qualità della sua Pubblica Amministrazione. È da questo presupposto che nasce e si consolida la collaborazione tra AUSIR e Università di Udine, culminata ieri nella consegna dei diplomi della sesta edizione del Master “Dirigere e governare le istituzioni pubbliche”.

Nell’Aula Strassoldo dell’ateneo friulano, 23 corsisti hanno ricevuto il diploma al termine di un percorso formativo pensato per rafforzare le competenze manageriali della PA in un momento storico decisivo, segnato da profondi cambiamenti sociali e organizzativi.

La qualità della PA nasce dalle persone

“La qualità delle amministrazioni nasce dalla qualità delle persone che le guidano”. Con queste parole il presidente di AUSIR, Andrea Delle Vedove, ha sottolineato il valore strategico dell’alta formazione per la crescita del sistema pubblico regionale.

Secondo Delle Vedove, la PA ha oggi bisogno di nuovi manager pubblici, professionisti capaci di leggere la complessità, supportare la politica e costruire decisioni efficaci per le comunità. Una visione che punta su competenze solide, metodo e capacità di governo dei processi, sia in ambito amministrativo sia tecnico.

Non si tratta solo di formazione accademica, ma di un vero e proprio investimento per il territorio, con ricadute concrete sull’efficienza dei servizi e sul benessere collettivo.

Un progetto culturale che guarda al futuro

Il direttore del Master, professor Andrea Garlatti, ha evidenziato il valore della sinergia con le istituzioni pubbliche: un sostegno che non si limita al patrocinio formale ma si traduce in una collaborazione concreta e continuativa.

Il percorso ha richiesto impegno e dedizione ai partecipanti, tutti funzionari che hanno affrontato un programma intenso e strutturato, dimostrando come la crescita professionale nella PA richieda oggi competenze integrate e aggiornamento continuo.

L’obiettivo è formare figure capaci di progettare, coordinare e innovare i servizi pubblici, applicando un insieme di saperi tecnico-settoriali, organizzativi e gestionali per affrontare e risolvere problemi complessi che riguardano individui, famiglie e comunità.

Dopo il blocco del turnover, una nuova fase per la PA

Il Master si inserisce in un contesto particolarmente delicato per la Pubblica Amministrazione italiana, che arriva da anni di blocco del turnover e ora è chiamata a rinnovarsi profondamente.

La trasformazione della PA non è più rinviabile: occorre una classe dirigente preparata ad affrontare sfide come digitalizzazione, sostenibilità, gestione integrata dei servizi e innovazione organizzativa. In questo scenario, l’alta formazione universitaria rappresenta uno strumento fondamentale per garantire efficienza, trasparenza e capacità decisionale.

L’impegno di AUSIR tra acqua e rifiuti

AUSIR – Autorità unica regionale per il servizio idrico integrato e per la gestione integrata dei rifiuti urbani – sostiene da tempo percorsi di alta specializzazione.

Oltre al Master appena concluso, l’Autorità regionale supporta anche il Master Interateneo in Tecnologia e Management del Ciclo Idrico Integrato e il Master di I livello in Economia circolare e gestione dei rifiuti urbani, rafforzando così il legame tra formazione accademica e gestione dei servizi pubblici essenziali.

Un impegno che conferma come in Friuli-Venezia Giulia la crescita della Pubblica Amministrazione passi attraverso competenze avanzate, visione strategica e collaborazione istituzionale.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook