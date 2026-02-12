Carnevale a Trieste, stop all’alcol in zona stazione: ecco giorni, orari e area interessata

TRIESTE – In vista delle celebrazioni del Carnevale, il Sindaco di Trieste ha firmato un’ordinanza che introduce divieti sul consumo e la detenzione di bevande alcoliche nell’area della stazione ferroviaria.

Il provvedimento sarà in vigore da giovedì 12 a martedì 17 febbraio, nella zona compresa tra piazza Libertà e largo Città di Santos.

Cosa cambia

Dalle 18 all’una di notte, ogni giorno, sarà vietato detenere o consumare bevande in bottiglie di vetro o lattine di alluminio, oltre a bevande alcoliche di qualunque gradazione, indipendentemente dal contenitore.

Le motivazioni

L’ordinanza punta a prevenire schiamazzi, comportamenti molesti e situazioni di intolleranza che negli anni scorsi si sono verificati in particolare su autobus e fermate, spesso legati al consumo di alcol da parte di persone dirette ai festeggiamenti.

L’obiettivo è garantire maggiore sicurezza e un clima sereno durante le giornate di Carnevale.

