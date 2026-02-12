Ex SS 52 Carnica, prorogato il senso unico alternato tra Ampezzo e Forni di Sotto per lavori Anas

È stata prorogata fino alle ore 7.00 del 14 febbraio la modifica alla viabilità lungo la NSA 328 ex SS 52 “Carnica”, nel tratto compreso tra il km 41,600 e il km 44,400, nei territori comunali di Ampezzo (UD) e Forni di Sotto (UD).

A comunicarlo è Anas, che ha disposto il mantenimento del senso unico alternato regolato da impianto semaforico o movieri per consentire il completamento delle lavorazioni in corso. Il provvedimento interessa un’arteria particolarmente rilevante per la viabilità montana della Carnia e richiede quindi particolare attenzione da parte degli automobilisti in transito.

Interventi di ammodernamento e sicurezza

La proroga della misura si rende necessaria per permettere il completamento degli interventi previsti nell’ambito delle opere di ammodernamento e potenziamento dell’arteria stradale.

In particolare, le lavorazioni riguardano le attività di protezione della carreggiata in corrispondenza della galleria San Lorenzo, un punto strategico del tracciato. Gli interventi sono finalizzati a migliorare la sicurezza e la funzionalità della strada, garantendo condizioni di percorrenza più sicure per tutti gli utenti.

Nel tratto interessato restano quindi operative le disposizioni già in vigore nelle aree di cantiere.

Divieti e limite di velocità a 40 km/h

All’interno del segmento stradale coinvolto dai lavori sono confermate specifiche prescrizioni per la circolazione. In particolare, nelle aree di cantiere sono in vigore:

il divieto di sorpasso

il divieto di sosta

il limite massimo di velocità di 40 km/h

La segnaletica temporanea è predisposta a cura dell’impresa esecutrice, nel pieno rispetto della normativa vigente, con l’obiettivo di garantire la sicurezza della circolazione e degli operatori impegnati nei lavori.

Anas invita gli utenti della strada a prestare la massima attenzione alla segnaletica e alle eventuali indicazioni fornite sul posto, in considerazione della presenza di cantieri e della regolazione del traffico a senso unico alternato.

Informazioni sul traffico in tempo reale

Anas, società del Gruppo FS Italiane, ricorda l’importanza di una guida responsabile: “Quando guidi, Guida e Basta! No distrazioni, no alcol, no droga per la tua sicurezza e quella degli altri”.

Per restare aggiornati sull’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è possibile consultare l’applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente su smartphone e tablet negli store digitali. Inoltre, il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile tramite il numero verde gratuito 800.841.148.

La raccomandazione resta quella di pianificare con anticipo gli spostamenti lungo la ex SS 52 “Carnica” e di tenere conto delle possibili attese dovute alla regolazione del traffico fino alla conclusione degli interventi prevista per la mattinata del 14 febbraio.

