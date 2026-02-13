Bit 2026, Fedriga rilancia il turismo del FriuliVenezia Giulia: nuova strategia tra realtà e sogno

Il Friuli-Venezia Giulia si conferma protagonista alla Bit 2026 di Milano, uno degli appuntamenti più importanti per il turismo a livello nazionale e internazionale. Nello stand dedicato alla regione si è svolto un talk che ha visto la partecipazione del governatore Massimiliano Fedriga, dell’assessore regionale alle Attività produttive e turismo Sergio Emidio Bini, del direttore de Il Giornale Tommaso Cerno e della showgirl Samira Lui, scelta da PromoTurismoFVG come ambassador del territorio.

Un momento di confronto e promozione che ha messo al centro il racconto identitario della regione e le nuove strategie per rafforzarne il posizionamento nel panorama turistico.

Samira Lui ambassador: “Io Sono Friuli-Venezia Giulia”

Tra i protagonisti dell’incontro anche Samira Lui, volto noto del programma televisivo La ruota della fortuna, che ha accettato con entusiasmo il ruolo di testimonial della sua terra d’origine.

La showgirl ha spiegato come per lei rappresentare il Friuli-Venezia Giulia sia una vera emozione, sottolineando il forte legame personale con la regione, che considera casa. Quando parla del Fvg, ha rimarcato, lo fa “con amore”, con l’obiettivo di far conoscere questa realtà nel mondo e con l’orgoglio di poter dire: “Io Sono Friuli-Venezia Giulia”.

Un claim che negli anni è diventato il cuore della strategia comunicativa regionale.

Fedriga: “Prima far sapere che esistiamo”

Nel suo intervento, il governatore Massimiliano Fedriga ha evidenziato il percorso intrapreso dalla Regione per promuovere il territorio.

“La Regione sta facendo un’operazione, anno dopo anno, per promuovere il territorio e lo facciamo raccontandolo”, ha spiegato. La prima sfida, ha aggiunto, è stata quella di far sapere che esistiamo, concentrando tutte le forze sul claim “Io Sono Fvg”, che racchiude l’attaccamento alle radici e all’identità locale.

Fedriga ha sottolineato come il Friuli-Venezia Giulia possa offrire “qualcosa di diverso”, puntando su un turismo slow, orientato alla scoperta dei dettagli e delle peculiarità, in contrapposizione alle classiche mete del turismo di massa. Un valore aggiunto che rappresenta l’elemento distintivo dell’offerta regionale.

Uno stand che conquista la Bit

Soddisfazione anche nelle parole dell’assessore Sergio Emidio Bini, che ha commentato l’affollamento dello spazio espositivo dedicato al Friuli-Venezia Giulia.

“La nostra regione ancora una volta ha vinto”, ha affermato, evidenziando come lo stand abbia catturato l’attenzione del pubblico. Un risultato che, secondo Bini, dimostra l’efficacia delle strategie di promozione messe in campo, dalle campagne informative e pubblicitarie fino a iniziative innovative come lo sbarco delle città del Fvg su Fortnite, il celebre videogioco.

Un approccio che unisce tradizione e innovazione, ampliando i canali di comunicazione per intercettare pubblici sempre più diversificati.

Nuove strategie tra realtà e sogno

Fedriga ha infine anticipato una nuova fase nella comunicazione turistica regionale: per “fare breccia sul pubblico dobbiamo distinguerci”, ha dichiarato, annunciando una nuova strategia comunicativa fondata sull’idea di mettere insieme realtà e sogno, che sarà presto svelata.

Nel contesto della Bit, il governatore, in qualità di presidente della Conferenza delle Regioni e Province autonome, ha inoltre partecipato alla presentazione della terza edizione della Coppa Italia delle Regioni di Ciclismo 2026, rafforzando ulteriormente la presenza istituzionale del Friuli-Venezia Giulia all’evento milanese.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook