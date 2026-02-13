Trieste, 11,5 milioni per i laboratori quantistici: il Fvg diventa nodo strategico europeo

I laboratori quantistici dell’Area di ricerca di Basovizza rappresentano oggi un vero e proprio polo d’eccellenza internazionale, frutto della collaborazione tra il Centro nazionale di ricerca e l’Università di Trieste, resa possibile anche grazie al costante sostegno della Regione Friuli-Venezia Giulia.

A sottolinearlo è stata l’assessore regionale alla Ricerca Alessia Rosolen, intervenuta a margine di una visita ai laboratori dell’ateneo triestino – presenti anche la rettrice Donata Vianelli – finanziati con uno stanziamento regionale di oltre 4,7 milioni di euro. Un investimento che rientra in una strategia più ampia: complessivamente, infatti, le risorse destinate dall’Amministrazione regionale alle infrastrutture e al capitale umano nel settore quantistico superano gli 11,5 milioni di euro.

“Siamo di fronte a un polo d’eccellenza che unisce ricerca scientifica avanzata e sicurezza infrastrutturale”, ha dichiarato Rosolen, evidenziando il valore strategico dell’iniziativa.

Artificial quantum systems e comunicazioni quantistiche

I laboratori inaugurati nel 2024 sono due: “Artificial quantum systems” e “Quantum Communication and Information”.

Il primo è dedicato allo studio dei sistemi quantistici artificiali, attraverso il controllo di singoli atomi, ambito cruciale per lo sviluppo delle tecnologie del futuro. Il secondo, invece, concentra le proprie attività sulla ricerca di nuove soluzioni per le comunicazioni quantistiche, sia su fibra ottica sia in spazio libero, con applicazioni che possono rivoluzionare il settore della trasmissione sicura dei dati.

A questi si aggiunge il “Lab Quantum Internet”, attualmente in fase di allestimento. Si tratta di un progetto congiunto tra Università di Trieste e Università di Udine che punta alla realizzazione, in Friuli-Venezia Giulia, di una infrastruttura permanente in fibra ottica per la comunicazione sicura tramite tecnologia quantistica.

Fvg nodo strategico nei corridoi tecnologici europei

Secondo l’assessore Rosolen, la forza di questo percorso sta nella capacità di coniugare ricerca applicata, collaborazione tra atenei e impegno istituzionale. Un lavoro di squadra che ha consentito al Friuli-Venezia Giulia di superare l’iniziale isolamento geografico e di posizionarsi come nodo strategico per la comunicazione quantistica, inserendosi nei principali corridoi tecnologici europei.

L’obiettivo dichiarato è ambizioso: trasformare l’innovazione in una risposta concreta alle esigenze logistiche e geopolitiche del territorio. “L’obiettivo fondamentale – ha spiegato Rosolen – è collegare stabilmente l’Italia ai corridoi digitali verso l’Europa orientale, elevando la nostra regione a piattaforma d’avanguardia per la protezione e lo scambio dei dati su scala internazionale”.

Sicurezza informatica e ruolo geopolitico

Gli investimenti effettuati mirano a fornire soluzioni concrete per la sicurezza informatica e a rafforzare il ruolo geopolitico del Friuli-Venezia Giulia nel panorama europeo. La comunicazione quantistica, infatti, rappresenta una delle frontiere più avanzate nella protezione dei dati sensibili e nelle infrastrutture digitali strategiche.

La sinergia tra istituzioni e mondo accademico viene indicata come la chiave per consolidare questo percorso. In questo contesto, il sistema regionale della ricerca si propone come modello capace di integrare infrastrutture, competenze scientifiche e visione strategica, proiettando Trieste e l’intero Fvg tra i protagonisti della nuova rivoluzione tecnologica.

