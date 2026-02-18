Bus cancellati e ritardi in Carnia: vertice urgente tra Regione e Tpl Fvg per la carenza di autisti

Un incontro urgente con i vertici di Tpl Fvg, la consociata Arriva Udine e i sindaci di Carnia, Val Degano, Canal del Ferro e Valli del Natisone si è svolto ieri, martedì 17 febbraio, per affrontare i ripetuti disservizi che stanno interessando il trasporto pubblico locale nelle aree montane dell’Udinese.

Nelle ultime settimane, infatti, si sono moltiplicate le segnalazioni dai territori: corse saltate, ritardi e collegamenti ridotti, con conseguenze pesanti per studenti, lavoratori e anziani. In contesti montani dove le alternative al trasporto pubblico sono limitate o inesistenti, ogni cancellazione rappresenta un problema concreto per le comunità locali, incidendo sulla quotidianità e sull’accesso a scuola, lavoro e servizi.

Il confronto tra Regione, gestore e territori

Il vertice si è tenuto nella sede della Comunità di Montagna della Carnia ed è stato l’occasione per un confronto diretto tra istituzioni regionali, gestore del servizio e amministratori locali.

I sindaci hanno illustrato nel dettaglio le criticità riscontrate nei rispettivi territori, chiedendo interventi immediati per garantire continuità e affidabilità del servizio. La situazione, hanno evidenziato, rischia di accentuare l’isolamento delle aree montane, già segnate da fragilità strutturali e da una mobilità complessa.

Da parte sua, il gestore ha ricondotto gran parte dei disservizi alla grave carenza di personale viaggiante, aggravata da assenze per malattia e dalla difficoltà nel reperire nuovi autisti. Una condizione che sta mettendo sotto pressione l’organizzazione delle corse e rendendo complicata la copertura regolare delle linee.

Amirante: “Confronto serio e costruttivo”

Al termine dell’incontro, l’assessore regionale alle Infrastrutture e territorio, Cristina Amirante, ha definito il confronto “serio e costruttivo”, sottolineando la volontà condivisa di individuare soluzioni operative concrete.

Tra le azioni emerse, il rafforzamento del monitoraggio del servizio e l’avvio di una revisione complessiva dell’organizzazione delle corse, da costruire insieme ai territori. L’obiettivo è ottimizzare numero e frequenza dei collegamenti sulla base delle reali esigenze delle comunità montane, nel rispetto del contratto regionale.

La Regione ha ribadito il proprio impegno a garantire qualità e continuità del trasporto pubblico locale, riconoscendo le difficoltà organizzative ma sottolineando la necessità di tutelare l’interesse pubblico. Il percorso condiviso punta quindi a trovare un equilibrio tra risorse disponibili e bisogni effettivi, con particolare attenzione alle zone dove il trasporto pubblico rappresenta un servizio essenziale.

