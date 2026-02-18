Lavori sulla linea Venezia–Trieste: modifiche ai treni regionali fino al 12 giugno

Dal 19 febbraio al 12 giugno sono in programma lavori di manutenzione infrastrutturale sulla linea Venezia–Trieste, nel tratto compreso tra Cervignano Smistamento, Cervignano AG e Torviscosa.

L’intervento, comunicato da Trenitalia e Rete Ferroviaria Italiana (RFI), è finalizzato a garantire maggiore sicurezza ed efficienza della rete, ma comporterà modifiche alla circolazione ferroviaria.

Cambi di orario e possibili disagi

Durante i lavori, alcuni treni regionali subiranno variazioni di orario nelle fermate intermedie. In caso di circolazione perturbata, potranno verificarsi limitazioni di percorso o cancellazioni.

Un impatto che potrebbe riguardare pendolari, studenti e lavoratori che utilizzano quotidianamente la tratta.

Informazioni e assistenza

I canali di acquisto sono già aggiornati con le nuove fasce orarie. Maggiori dettagli sono disponibili su www.trenitalia.com, nella sezione Infomobilità, e tramite il servizio di Smart Caring sull’App Trenitalia.

Per informazioni è attivo anche il call center gratuito 800 89 20 21.

Salvo imprevisti, la circolazione tornerà regolare dal 12 giugno.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook