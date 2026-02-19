Pordenone
Maniago, auto finisce nel canale: salvata donna incinta bloccata nell’abitacolo
Auto fuori strada a San Martino di Maniago: conducente incinta estratta dai Vigili del fuoco
Incidente nella mattina del 19 febbraio a San Martino, nel comune di Maniago. Per cause in corso di accertamento, una vettura è uscita autonomamente dalla carreggiata, finendo rovesciata nel canale adiacente alla strada.
All’arrivo dei soccorritori, la conducente – in stato di gravidanza – era bloccata all’interno dell’abitacolo. Il mezzo si trovava in una posizione di equilibrio instabile, rendendo particolarmente delicate le operazioni.
L’intervento dei soccorsi
I Vigili del fuoco hanno prima stabilizzato il veicolo per garantire la sicurezza dello scenario operativo, poi hanno provveduto a estrarre la donna con la massima cautela, in collaborazione con il personale sanitario.
La ferita è stata quindi trasportata in ospedale per gli accertamenti del caso.
Accertamenti in corso
Concluso il soccorso, i Vigili del fuoco hanno completato la messa in sicurezza dell’area. Sul posto anche i Carabinieri, che si occuperanno di chiarire la dinamica dell’uscita di strada.
