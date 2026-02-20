Lavoro in FVG: 8.570 assunzioni a febbraio, crescono turismo e costruzioni

Nonostante una flessione complessiva rispetto allo scorso anno, il mercato del lavoro in Friuli-Venezia Giulia mostra segnali di dinamismo in alcuni comparti chiave. È quanto emerge dal nuovo bollettino Excelsior-Unioncamere, elaborato per la regione dal Centro Studi della Camera di Commercio Pordenone-Udine.

A febbraio 2026 le imprese regionali programmano 8.570 nuove entrate, 230 in meno rispetto a febbraio 2025. La proiezione per il trimestre febbraio-aprile si attesta invece a 28.020 contratti, con un calo di 1.730 unità rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Servizi ancora trainanti: bene turismo e assistenza alla persona

Nonostante la contrazione generale, il settore dei servizi si conferma il principale motore dell’occupazione regionale, con 5.340 ingressi programmati a febbraio, pari a oltre la metà del totale. Il dato segna una lieve flessione (-110 unità, -2%) rispetto a febbraio 2025, ma all’interno del comparto emergono segnali molto positivi.

In particolare, registrano una crescita significativa:

Servizi di alloggio, ristorazione e turismo : +100 entrate (+7,5%)

: +100 entrate (+7,5%) Servizi alle persone : +70 ingressi (+7,4%)

: +70 ingressi (+7,4%) Servizi alle imprese: +40 (+2,3%)

In calo invece il commercio, che perde 320 ingressi rispetto allo scorso anno.

“Il dato dei servizi e del turismo è sempre molto interessante – commenta il presidente della Cciaa Pn-Ud, Giovanni Da Pozzo – perché conferma una crescita che continua in questi anni e che dobbiamo sostenere attraverso una formazione di alta qualità, anche grazie al ruolo degli ITS Academy”.

Industria stabile, costruzioni in crescita

Il settore industriale prevede 2.870 entrate, sostanzialmente stabile rispetto a febbraio 2025 (+30 unità). Manifattura in lieve calo (-1%) e costruzioni in crescita del +5,3%, un dato che conferma il buon andamento del comparto edilizio, sostenuto da investimenti pubblici e privati.

Il settore primario (agricoltura e pesca) prevede invece 360 contratti, con un calo di 150 unità rispetto allo scorso anno.

Difficoltà di reperimento: oltre il 55% delle posizioni è hard to fill

Uno dei dati più rilevanti riguarda la difficoltà di reperimento del personale, che in Friuli-Venezia Giulia tocca il 55,9% delle entrate programmate, quasi dieci punti percentuali in più rispetto alla media nazionale (46,6%).

Le maggiori criticità si registrano tra:

Specialisti nelle scienze della vita (89,7%)

(89,7%) Professionisti dei servizi sanitari e sociali (84,4%)

(84,4%) Addetti alle rifiniture delle costruzioni (87,2%)

(87,2%) Fonditori e saldatori (83,5%)

(83,5%) Operai edili specializzati (80%)

La carenza di candidati resta la principale causa delle difficoltà segnalate dalle imprese.

Spazio ai giovani e ai lavoratori stranieri

Il report evidenzia inoltre che il 31% delle assunzioni interesserà giovani under 30 e nel 28% dei casi le imprese prevedono di assumere personale immigrato.

Numeri che, secondo il presidente della Camera di commercio Venezia Giulia Antonio Paoletti, confermano la necessità di interventi strutturali.

“Serve intervenire sui salari e sul welfare a favore dei giovani che scelgono di restare o venire a lavorare in Friuli-Venezia Giulia – sottolinea Paoletti – e allo stesso tempo creare percorsi formativi e professionalizzanti per le persone provenienti da Paesi extra UE”.

Mercato del lavoro Fvg, tra rallentamento e segnali di resilienza

Il quadro delineato da Excelsior mostra dunque un mercato del lavoro regionale in leggera contrazione numerica, ma con segnali di vitalità nei comparti legati a turismo, servizi alla persona, servizi alle imprese e costruzioni.

La sfida principale resta quella di colmare il mismatch tra domanda e offerta di lavoro, attraverso investimenti mirati in formazione tecnica e professionalizzante, politiche di attrattività per i giovani e strategie di integrazione lavorativa per i cittadini stranieri.

