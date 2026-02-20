Noemi in concerto a Udine l’8 luglio 2026: il tour parte dal Castello con l’unica data in FVG

Seguici su

Noemi apre il tour estivo 2026 dal Castello di Udine: unica data FVG l’8 luglio, biglietti già in vendita
Locandina concerto Noemi
Locandina concerto Noemi

Sarà Udine ad aprire ufficialmente il nuovo tour estivo di Noemi. L’appuntamento con “Noemi Live 2026” è fissato per mercoledì 8 luglio 2026, nella suggestiva cornice del Castello di Udine, con inizio alle ore 21.00.

Si tratta dell’unica data in Friuli-Venezia Giulia, un evento attesissimo che porterà nel cuore della città una delle voci più amate e riconoscibili del panorama musicale italiano.

I biglietti sono già in vendita su Ticketone, mentre tutte le informazioni sull’evento sono disponibili su www.azalea.it.

Un 2025 straordinario e un 2026 ricco di sorprese

Il 2025 ha rappresentato per Noemi una stagione di grandi successi. Il singolo “Bianca”, pubblicato a novembre, ha concluso l’anno al numero 1 dell’airplay radiofonico, restando stabile per settimane ai vertici delle classifiche.

A questo si aggiungono un tour estivo di oltre 30 date, un tour indoor accolto con ampio consenso di pubblico e critica e culminato con il primo concerto al Palazzo dello Sport di Roma a dicembre, oltre all’impegno televisivo e radiofonico. Noemi è infatti protagonista su Rai Radio 1 con il programma “Non solo parole”.

Il 2026 si apre quindi con l’annuncio di un nuovo progetto live e con altre sorprese in arrivo.

Uno spettacolo intimo e potente

I live estivi di Noemi toccheranno alcune delle venue più prestigiose d’Italia, offrendo al pubblico un’esperienza musicale intensa e coinvolgente.

Lo spettacolo promette di essere intimo e potente allo stesso tempo, capace di esaltare la sua inconfondibile voce e la sua energia interpretativa, attraverso una scaletta che attraverserà le hit più celebri della sua carriera.

Il concerto di Udine è organizzato da Zenit srl, in collaborazione con Regione Friuli-Venezia Giulia, PromoTurismoFVG e Comune di Udine, ed è inserito nel calendario di UdinEstate.

Una carriera tra successi e impegno

Cantautrice capace di spaziare tra pop, soul, R’n’B e blues, Noemi vanta 18 dischi di platino e 4 dischi d’oro. In oltre dieci anni di carriera ha collaborato con grandi autori, tra cui Vasco Rossi, che ha scritto per lei “Vuoto a perdere”.

Ha partecipato a otto Festival di Sanremo, l’ultimo nel 2025 con il brano “Se t’innamori muori”. Tra i suoi successi più noti figurano “Glicine”, “Makumba” con Carl Brave e “Non ho bisogno di te”.

Nel 2023 ha omaggiato Anna Magnani ai David di Donatello e la sua “Sono solo parole” è stata protagonista di una scena del film Il sol dell’avvenire di Nanni Moretti. Ha debuttato come attrice nella serie Netflix “Adorazione” ed è impegnata nella lotta contro la violenza sulle donne con la Fondazione Una Nessuna Centomila.

Nel 2025 ha pubblicato il settimo album, “Nostalgia”, seguito dai singoli “Non sono io” e “Oh ma” con Rocco Hunt.

L’estate 2026, ora, riparte da Udine: una serata che si preannuncia come uno degli eventi musicali più attesi della stagione in Friuli-Venezia Giulia.

