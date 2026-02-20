Noemi in concerto a Udine l’8 luglio 2026: il tour parte dal Castello con l’unica data in FVG

Sarà Udine ad aprire ufficialmente il nuovo tour estivo di Noemi. L’appuntamento con “Noemi Live 2026” è fissato per mercoledì 8 luglio 2026, nella suggestiva cornice del Castello di Udine, con inizio alle ore 21.00.

Si tratta dell’unica data in Friuli-Venezia Giulia, un evento attesissimo che porterà nel cuore della città una delle voci più amate e riconoscibili del panorama musicale italiano.

I biglietti sono già in vendita su Ticketone, mentre tutte le informazioni sull’evento sono disponibili su www.azalea.it.

Un 2025 straordinario e un 2026 ricco di sorprese

Il 2025 ha rappresentato per Noemi una stagione di grandi successi. Il singolo “Bianca”, pubblicato a novembre, ha concluso l’anno al numero 1 dell’airplay radiofonico, restando stabile per settimane ai vertici delle classifiche.

A questo si aggiungono un tour estivo di oltre 30 date, un tour indoor accolto con ampio consenso di pubblico e critica e culminato con il primo concerto al Palazzo dello Sport di Roma a dicembre, oltre all’impegno televisivo e radiofonico. Noemi è infatti protagonista su Rai Radio 1 con il programma “Non solo parole”.

Il 2026 si apre quindi con l’annuncio di un nuovo progetto live e con altre sorprese in arrivo.

Uno spettacolo intimo e potente

I live estivi di Noemi toccheranno alcune delle venue più prestigiose d’Italia, offrendo al pubblico un’esperienza musicale intensa e coinvolgente.

Lo spettacolo promette di essere intimo e potente allo stesso tempo, capace di esaltare la sua inconfondibile voce e la sua energia interpretativa, attraverso una scaletta che attraverserà le hit più celebri della sua carriera.

Il concerto di Udine è organizzato da Zenit srl, in collaborazione con Regione Friuli-Venezia Giulia, PromoTurismoFVG e Comune di Udine, ed è inserito nel calendario di UdinEstate.

Una carriera tra successi e impegno

Cantautrice capace di spaziare tra pop, soul, R’n’B e blues, Noemi vanta 18 dischi di platino e 4 dischi d’oro. In oltre dieci anni di carriera ha collaborato con grandi autori, tra cui Vasco Rossi, che ha scritto per lei “Vuoto a perdere”.

Ha partecipato a otto Festival di Sanremo, l’ultimo nel 2025 con il brano “Se t’innamori muori”. Tra i suoi successi più noti figurano “Glicine”, “Makumba” con Carl Brave e “Non ho bisogno di te”.

Nel 2023 ha omaggiato Anna Magnani ai David di Donatello e la sua “Sono solo parole” è stata protagonista di una scena del film Il sol dell’avvenire di Nanni Moretti. Ha debuttato come attrice nella serie Netflix “Adorazione” ed è impegnata nella lotta contro la violenza sulle donne con la Fondazione Una Nessuna Centomila.

Nel 2025 ha pubblicato il settimo album, “Nostalgia”, seguito dai singoli “Non sono io” e “Oh ma” con Rocco Hunt.

L’estate 2026, ora, riparte da Udine: una serata che si preannuncia come uno degli eventi musicali più attesi della stagione in Friuli-Venezia Giulia.

