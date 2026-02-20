PM2 festeggia 40 anni, da Udine un modello di comunicazione che guarda al mondo

Lo scorso 18 febbraio 2026 PM2 ha festeggiato un traguardo importante: quarant’anni di attività nel mondo della comunicazione. Oggi, a pochi giorni dall’anniversario, l’agenzia indipendente con sede a Udine guarda al futuro con una parola chiave che ne sintetizza identità e visione: SFIDA.

Un concetto che non richiama ostacoli, ma energia e trasformazione. Per PM2, la sfida è la spinta a uscire dalla comfort zone, a integrare strumenti e competenze, a rimanere rilevanti in un mercato in continua evoluzione.

Una storia nata nel cuore del Nord-Est

Fondata nel 1986 come Pubblimarket2 da Francesco Sacco, l’agenzia è cresciuta in parallelo con le trasformazioni del tessuto produttivo del Nord-Est, in un’epoca in cui l’area veniva definita la “locomotiva d’Italia”.

Negli anni, PM2 ha affiancato brand di primo piano come Lloyd Adriatico, Consorzio Speck Alto Adige, Invicta, Carnielli, Head, Diadora, Police e Benetton Sportsystem, consolidando un metodo fondato sulla capacità di leggere i contesti e trasformare la complessità in direzione strategica.

Il passaggio di testimone e la nuova governance

Il punto di svolta più recente risale al 2018, con il passaggio di testimone che ha portato alla guida dell’agenzia Giacomo Miranda, oggi socio di maggioranza, affiancato da quattro membri del team nella compagine societaria.

Da allora PM2 si è strutturata in tre unit integrate – Comunicazione, Digital e PR, offrendo consulenza strategica e supporto operativo lungo tutta la filiera: dalle ricerche di mercato al posizionamento di marca, dai piani di comunicazione integrati alla pianificazione media, fino alla gestione di relazioni pubbliche, social, influencer marketing, eventi, brand identity e campagne pubblicitarie.

“La sfida, per noi, non è avere un’idea: è farla stare in piedi”, sottolinea il CEO Giacomo Miranda, ribadendo come l’obiettivo resti quello di “dare visione ai brand e forza alla loro voce”.

I numeri del 2025: crescita e vocazione internazionale

Il 2025 si è chiuso con un fatturato di 2,2 milioni di euro, in crescita rispetto all’anno precedente, e un team composto da 25 professionisti.

Particolarmente significativo il dato sull’internazionalizzazione: il 58% del fatturato proviene dall’estero, con clienti come Carinzia, Adria, The North Face, Fjällräven, Odlo e Quick-Step.

Sul mercato italiano, collaborazioni consolidate con realtà come CMP, AKU e Doimo Cucine confermano la capacità dell’agenzia di operare con versatilità tra B2C e B2B, adattando linguaggi e strategie ai diversi target.

I prossimi passi: tre eventi e un calendario di sfide

L’anniversario non si esaurisce nella celebrazione. In primavera sono previsti tre eventi pubblici dedicati ai pilastri dell’agenzia – strategia, contenuti e creatività – pensati come momenti di confronto sulle traiettorie che stanno trasformando il settore.

Inoltre, dal 18 febbraio 2026 al 18 febbraio 2027, clienti e partner riceveranno un calendario speciale con una serie di sfide mensili: un modo per condividere l’approccio dinamico che da quarant’anni guida PM2.

