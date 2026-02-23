Fvg e Messico rafforzano i rapporti: nuovo asse culturale nel nome di Tina Modotti

Il Friuli-Venezia Giulia e il Messico rafforzano i loro rapporti nel segno della cultura e della collaborazione internazionale. A sottolinearlo è stato il vicegovernatore e assessore regionale alla Cultura Mario Anzil, che a Trieste ha incontrato il console onorario del Messico per il Friuli-Venezia Giulia, Graziano Bertogli.

“Il Friuli-Venezia Giulia è legato al Messico da lunghi e consolidati rapporti di collaborazione e amicizia”, ha dichiarato Anzil, evidenziando come tra le due realtà esistano numerosi punti di contatto culturale e storico. Un filo che unisce due territori geograficamente lontani ma vicini per sensibilità e scambi, e che oggi si candida a entrare in una nuova fase di sviluppo.

Tina Modotti, ponte culturale tra Udine e il Messico

Al centro di questo rinnovato dialogo internazionale c’è la figura di Tina Modotti, artista di fama internazionale, nata e vissuta a Udine e ancora oggi molto conosciuta e apprezzata in Messico.

Proprio la sua storia rappresenta uno dei simboli più forti di questo legame. “Tra le nostre culture ci sono molti punti di contatto. Una è senz’altro la figura della indimenticabile artista Tina Modotti”, ha ricordato Anzil, sottolineando come la sua eredità culturale continui a essere un riferimento importante nel Paese dell’America Latina.

In questo contesto, è stata accolta con grande favore la notizia che si sta lavorando all’apertura dell’Istituto messicano di cultura in Italia, una realtà di rilievo che potrebbe essere intitolata proprio a Tina Modotti. Una scelta dal forte valore simbolico, capace di rafforzare ulteriormente il dialogo culturale tra i due territori.

Verso una nuova stagione di relazioni

L’incontro tra Anzil e il console Bertogli si è svolto in un clima definito “particolarmente disteso” e ha posto le basi per un possibile rilancio delle relazioni bilaterali.

“L’incontro di ieri può rappresentare il primo passo di una nuova stagione di proficue relazioni fra il Messico e il Friuli-Venezia Giulia”, ha aggiunto il vicegovernatore, indicando diversi ambiti di possibile collaborazione: culturale, scientifico, economico, turistico e sportivo.

Non si tratta dunque solo di un dialogo simbolico, ma di una prospettiva concreta di cooperazione su più fronti, con l’obiettivo di valorizzare competenze, scambi e opportunità reciproche.

Prossimi passi istituzionali

Il percorso diplomatico proseguirà nei prossimi giorni con un nuovo appuntamento istituzionale. È infatti previsto l’incontro tra il governatore del Friuli-Venezia Giulia Massimiliano Fedriga e l’ambasciatore del Messico in Italia Genaro Lozano, in visita ufficiale in regione.

Un momento che potrebbe consolidare ulteriormente il rapporto tra il Friuli-Venezia Giulia e il Messico, aprendo la strada a iniziative condivise e a una collaborazione sempre più strutturata.

Nel nome di Tina Modotti, artista friulana divenuta icona internazionale, si rafforza così un ponte culturale che guarda al futuro, intrecciando storia, diplomazia e nuove opportunità di sviluppo.

