Piancavallo, dopo gli infortuni Conficoni attacca: “Subito un presidio sanitario stabile sulle piste”

“Il successo di Piancavallo non merita di essere offuscato dalla mancanza di un presidio sanitario stabile e adeguato durante la stagione invernale. La Regione chiarisca quali iniziative intende assumere per superare una lacuna inaccettabile”.

A dichiararlo è il consigliere regionale Nicola Conficoni (Pd), intervenuto dopo le difficoltà riscontrate nei giorni scorsi dal personale di pronto intervento nella nota località sciistica del Pordenonese.

Secondo l’esponente dem, i disagi sarebbero aumentati in particolare quando la hall di un hotel è stata adibita a sala triage, a causa dei lunghi tempi di attesa dell’ambulanza, disponibile soltanto nei fine settimana. Una situazione che, a suo avviso, mette in evidenza una criticità strutturale nell’organizzazione dell’assistenza sanitaria in alta stagione.

L’episodio della bambina caduta dalla seggiovia

Conficoni ha sollevato nuovamente il tema chiedendo una risposta chiara alla Regione dopo gli ultimi infortuni registrati a Piancavallo.

L’episodio più recente riguarda la caduta di una bambina di cinque anni dalla seggiovia, da un’altezza di circa tre metri. A evitare conseguenze più gravi è stata la rete di protezione sottostante, che ha attutito l’impatto. La piccola è stata poi trasportata in barella verso l’hotel Sport per ricevere assistenza.

Un fatto che, pur non avendo avuto esiti drammatici, ha riacceso il dibattito sull’adeguatezza dei servizi di emergenza presenti nella stazione sciistica durante i periodi di maggiore affluenza.

Affluenza record e infortuni numerosi

“Quest’anno le copiose nevicate hanno favorito una massiccia affluenza di sciatori – ha proseguito Conficoni –. Purtroppo, nonostante le piste battute in modo ottimale, anche gli infortuni sono stati numerosi”.

Il consigliere ha riconosciuto la professionalità e la prontezza degli operatori impegnati in prima linea, ma ha evidenziato come la gestione degli interventi abbia fatto emergere “lacune indegne di una delle più importanti stazioni sciistiche del Friuli-Venezia Giulia”.

In particolare, Conficoni punta il dito contro l’assenza di una guardia medica e di un ambulatorio stabile dove poter accogliere e assistere le persone bisognose di cure immediate.

La richiesta alla Regione e il confronto politico

L’esponente del Partito Democratico ricorda di aver sollevato il problema già 13 mesi fa con un’interrogazione, sottolineando come la questione sia stata recentemente richiamata anche da esponenti locali di Forza Italia.

“Peccato – conclude Conficoni – che il loro assessore Riccardi, da otto anni alla guida della sanità regionale, non sia ancora degnato di una risposta né sia riuscito a garantire un servizio adeguato e continuativo”.

Da qui la richiesta formale alla Regione di chiarire quali iniziative intenda adottare per assicurare un presidio sanitario stabile a Piancavallo durante la stagione invernale, così da garantire maggiore sicurezza a residenti e turisti e tutelare l’immagine di una località che rappresenta un punto di riferimento per il turismo montano in Friuli-Venezia Giulia.

