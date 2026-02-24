Bando giovani imprenditori 2026: grande affluenza agli incontri di Udine, Pordenone e Trieste

C’è voglia di impresa tra i giovani del Friuli-Venezia Giulia. Lo dimostra la partecipazione registrata agli appuntamenti “Start now! Contributi a fondo perduto per imprese e startup giovanili del Friuli Venezia Giulia”, che tra il 20 e il 23 febbraio hanno fatto tappa a Udine, Pordenone e Trieste, richiamando numerosi aspiranti imprenditori e startupper interessati a cogliere le opportunità offerte dal nuovo bando regionale dedicato agli under 40.

L’iniziativa, promossa da TEC4I FVG, Polo Tecnologico Alto Adriatico, ASPERASTRA Innovation LAB, Confindustria Udine e Confindustria Alto Adriatico, ha messo al centro informazione, orientamento e accompagnamento concreto per facilitare l’accesso agli incentivi regionali.

Fare rete per sostenere la nuova imprenditoria giovanile

Gli incontri hanno evidenziato un dato chiaro: servono momenti di confronto diretto con gli esperti per aumentare la partecipazione ai bandi e migliorare la qualità delle domande presentate.

L’obiettivo condiviso dai promotori è stato quello di rendere l’informazione più accessibile e supportare i giovani non solo nella comprensione della misura, ma anche nella corretta impostazione delle richieste di contributo.

“Offrire ai giovani strumenti concreti e un accompagnamento qualificato è fondamentale per trasformare idee e progetti in realtà imprenditoriali sostenibili e pronte a crescere”, ha evidenziato Dino Feragotto, coordinatore della Commissione Innovazione di Confindustria Udine.

“Quando i parchi tecnologici lavorano congiuntamente con le misure di incentivazione della Regione, la partecipazione aumenta e viene qualificata” – aggiunge Franco Scolari, Direttore del Polo Tecnologico Alto Adriatico.

Emanuele Ciccone, presidente di Asperastra, sottolinea: “I bandi non sono solo strumenti di finanziamento, ma occasioni per trasformare un’idea in realtà. Il nostro obiettivo è aiutare i giovani a non restare spettatori delle opportunità, ma a diventarne protagonisti”.

Finanza per l’innovazione: supporto operativo e consulenza

A sottolineare il valore operativo dell’iniziativa è stato anche Filippo Bianco, amministratore delegato di TEC4I FVG, che ha ribadito il ruolo dell’hub “Finanza per l’innovazione”, attivo nell’accompagnare startupper e imprenditori tra misure agevolative, requisiti e passaggi operativi.

Il format degli incontri ha puntato sulla concretezza: dopo una panoramica sui punti chiave del bando – destinatari, spese ammissibili, criteri di valutazione e documentazione richiesta – sono stati presentati esempi pratici e gli errori più frequenti da evitare. A seguire, spazio alle sessioni one-to-one, particolarmente apprezzate, che hanno consentito ai partecipanti di ricevere un primo orientamento personalizzato.

Il bando under 40: contributi fino a 40 mila euro

La misura regionale prevede contributi a fondo perduto fino al 50% delle spese ammissibili, con una spesa minima di 10.000 euro e un contributo massimo di 40.000 euro per domanda.

La dotazione complessiva ammonta a 3,03 milioni di euro, così ripartiti:

779.271 euro per l’area Gorizia–Trieste

per l’area Gorizia–Trieste 2,25 milioni di euro per l’area Pordenone–Udine

Le domande potranno essere presentate dalle ore 10.00 del 25 febbraio 2026 fino alle ore 16.00 del 25 marzo 2026 attraverso il portale regionale. Tra le novità più rilevanti, il passaggio dalla graduatoria alla procedura valutativa a sportello, con gestione affidata alle Camere di Commercio territorialmente competenti.

Platee ampliate e nuove opportunità per le imprese giovanili

Un altro elemento di rilievo riguarda l’ampliamento della platea dei beneficiari: non solo start-up costituite da meno di 36 mesi, ma imprese giovanili indipendentemente dall’anzianità di costituzione, oltre a start-up e spin-off della ricerca, purché la componente under 40 detenga la maggioranza delle quote e degli amministratori.

Il precedente bando del 2021 aveva già finanziato 228 progetti di giovani imprenditori, con una dotazione poi incrementata negli anni successivi. Un segnale che il tessuto imprenditoriale giovanile regionale è vivo e pronto a mettersi in gioco.

