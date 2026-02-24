Fvg, fino a 9mila euro alle imprese per assumere giovani e laureati Stem: incentivi contro la fuga di talenti

Il Friuli-Venezia Giulia investe da anni in formazione, università, percorsi tecnici e specializzazioni. Tuttavia, troppo spesso, le competenze formate sul territorio scelgono altre regioni o l’estero, attratte da opportunità più strutturate, stipendi più competitivi e carriere più rapide.

Un fenomeno che si traduce in un progressivo indebolimento del tessuto produttivo e demografico locale, con ricadute dirette sulla competitività del sistema economico regionale.

Per contrastare questa dinamica, l’amministrazione regionale ha varato un pacchetto di incentivi rivolto alle imprese, con l’obiettivo di rafforzare il lavoro stabile e rendere il territorio più attrattivo nella corsa alle competenze.

Fino a 9mila euro per le assunzioni a tempo indeterminato

Le nuove disposizioni, in vigore dal primo gennaio, prevedono contributi compresi tra 5mila e 9mila euro per le aziende che assumono a tempo indeterminato giovani under 36 e donne disoccupate.

La misura sostiene anche le trasformazioni di contratti precari in rapporti di lavoro stabili, con l’intento di ridurre la frammentazione contrattuale e incentivare occupazione strutturata.

Non solo giovani e donne: per l’assunzione a tempo determinato di disoccupati over 60 è previsto un contributo pari a 2.500 euro.

L’obiettivo complessivo è chiaro: favorire stabilità occupazionale, sostenere il sistema produttivo e creare condizioni più favorevoli per chi sceglie di lavorare e investire in Friuli-Venezia Giulia.

Focus su Stem e alta specializzazione

Un capitolo strategico del provvedimento riguarda le professionalità ad alta qualificazione, in particolare laureati in discipline Stem e diplomati Its Academy.

La Regione prevede contributi per chi decide di trasferirsi in Friuli-Venezia Giulia, rientrare da fuori regione o dall’estero, oppure spostarsi all’interno del territorio regionale per almeno 50 chilometri.

Si tratta di una misura pensata per rispondere al fabbisogno di competenze avanzate espresso dalle imprese, sempre più orientate verso innovazione, digitalizzazione e sviluppo tecnologico. Allo stesso tempo, il provvedimento mira a rafforzare l’attrattività complessiva del sistema regionale, contrastando concretamente la fuga dei talenti.

Domande online fino al 31 agosto 2026

Le richieste di accesso ai contributi potranno essere presentate online fino al 31 agosto 2026.

La finestra temporale ampia punta a garantire alle imprese uno strumento stabile di programmazione, offrendo un sostegno concreto alle politiche di assunzione e crescita.

Con questo pacchetto di incentivi, la Regione prova dunque a invertire una tendenza consolidata: trattenere competenze, attrarre professionalità qualificate e consolidare il mercato del lavoro locale. Una sfida che intreccia sviluppo economico e tenuta demografica, con l’obiettivo di rendere il Friuli-Venezia Giulia più competitivo e capace di valorizzare i talenti che forma.

