Cronaca & AttualitàTrieste
Blitz antidroga al Galvani e nei giardini pubblici: terza operazione dell’anno
Verifiche antidroga al Galvani e al De Tommasini: controlli interforze con esito negativo
Proseguono i controlli antidroga nelle scuole cittadine. Questa mattina le forze dell’ordine, coordinate dalla Questura, hanno effettuato verifiche all’istituto Galvani, con il supporto delle unità cinofile. L’operazione, la terza dall’inizio dell’anno, si è conclusa con esito negativo.
Verifiche estese ai giardini pubblici
I controlli sono stati poi estesi ad alcune aree verdi, tra cui il Giardino Pubblico De Tommasini, anche in questo caso senza riscontrare irregolarità.
Operazione interforze
L’attività rientra in un piano straordinario interforze che coinvolge Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Locale ed Esercito, affiancando i controlli serali nelle zone sensibili come piazza Garibaldi.
Nelle scorse settimane erano stati verificati i licei Oberdan, Nordio e l’istituto Sandrinelli. Analoghe operazioni proseguiranno nelle prossime settimane.
Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook
You must be logged in to post a comment Login