Dal Friuli alla vittoria europea del gelato: la famiglia Santin conquista la Gelato Europe Cup

È una storia fatta di sacrifici, passione e amore per il territorio quella che vede protagonisti Giovanni Santin e Claudia Trotta, oggi punti di riferimento nel panorama del gelato artigianale internazionale. Un percorso che affonda le radici in Friuli-Venezia Giulia e che, nel tempo, ha saputo parlare italiano anche in Germania.

Giovanni Santin cresce a Sarone, frazione di Caneva, in un contesto che gli trasmette il valore della famiglia e del lavoro. Nel 1985 parte per la Germania, nella regione dell’Hessen, per lavorare come gelatiere stagionale. Quella che doveva essere un’esperienza temporanea si trasforma presto in una scelta di vita. In Germania nasce una passione autentica per il mestiere, che lo spinge a restare, formarsi e crescere professionalmente.

L’incontro tra culture e la nascita dell’Eiscafé Venezia

Claudia Trotta è cresciuta a Locarno, in Svizzera, figlia di genitori emigrati dal Cilento. Il gelato entra quasi naturalmente nel suo percorso di vita. Dopo il trasferimento a Tubinga, dove inizia a lavorare con Giovanni, nel 1995 arriva la svolta: insieme aprono la loro prima gelateria a Wernigerode, cittadina ai piedi dei monti dell’Harz, in Sassonia-Anhalt.

Nasce così l’Eiscafé Venezia Santin, che diventa rapidamente un punto di riferimento non solo per il gelato artigianale, ma anche per la cucina italiana e la pizzeria. È l’inizio di una storia imprenditoriale che unisce tradizione italiana e territorio tedesco, costruita su qualità e innovazione.

Una storia di famiglia e di continuità

Con il passare degli anni, l’attività cresce insieme alla famiglia. I figli Isabella e Tiziano diventano parte integrante del progetto. Tiziano sceglie di seguire le orme dei genitori, completando la formazione come pasticcere alla Konditorei Silberbach di Wernigerode e perfezionandosi con esperienze formative in Italia.

L’impegno costante e la ricerca della qualità portano importanti riconoscimenti. Nel 2017 Giovanni partecipa alle selezioni tedesche del Gelato World Tour. Ma il momento decisivo arriva nel maggio 2019: Claudia vince la finale del Gelato Festival di Berlino, qualificandosi per la finale mondiale di Los Angeles.

Il gusto vincitore, Edelweiß, conquista la giuria: yogurt greco e yogurt di capra, salsa di mirtilli dell’Harz, canditi siciliani e cioccolato di Modica. Una sintesi perfetta tra territori e culture.

Ambasciatori italiani del gelato

Dopo quel successo, Giovanni e Claudia vengono nominati Ambasciatori italiani del Gelato, portando nel mondo non solo un prodotto di eccellenza, ma una vera filosofia di vita. «Ci vuole sacrificio e fantasia», raccontano.

Negli anni, tra nuove sfide e difficoltà crescenti nel reperire personale qualificato, la famiglia decide di concentrarsi su un’unica attività, l’Eiscafé Venezia. Una scelta consapevole, celebrata anche con il 30esimo anniversario, simbolo di continuità e adattamento.

Oggi la gelateria è aperta tutto l’anno e accoglie una clientela locale e internazionale.

Il trionfo europeo con il Team Germania

Il percorso trova nuova linfa con la nuova generazione. Nel 2025 Tiziano Santin entra nella nazionale tedesca e partecipa al Gelato Europe Cup di Rimini. Insieme ai compagni Federico Sacchet e Stefano Lucchini conquista il primo posto.

Le prove – gelati su stecco, torta gelato, dessert al bicchiere e sfida con ingredienti a sorte – vengono valutate da una giuria internazionale secondo criteri di gusto, tecnica ed estetica. La vittoria del Team Germania, ma dal cuore italiano, ripaga mesi di lavoro intenso e grande pressione.

Una storia che dimostra come l’impegno quotidiano, quando nasce da un sogno condiviso, possa portare lontano senza mai recidere il legame con le proprie radici.

