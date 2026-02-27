Contributi per i giovani imprenditori, al via il bando in FVG: ecco requisiti e scadenze

C’è tempo fino alle ore 16 del 25 marzo per presentare la domanda di contributo a valere sul bando regionale dedicato alle imprese giovanili e alle start up under 40 del Friuli-Venezia Giulia. Un’opportunità concreta per sostenere la nascita e lo sviluppo di nuove realtà imprenditoriali guidate da giovani, con contributi a fondo perduto fino a 40mila euro.

Le istanze devono essere inoltrate esclusivamente in modalità telematica, attraverso il portale messo a disposizione dalla Regione, e presentate alla Camera di Commercio competente per territorio.

Contributi fino al 50% delle spese ammissibili

Il bando prevede un importo minimo di spesa ammissibile pari a 10mila euro, mentre l’intensità massima del contributo è del 50% dell’investimento, salvo richiesta di percentuale inferiore da parte dell’impresa.

Il limite massimo concedibile per ciascuna domanda è di 40mila euro.

Le domande saranno valutate con procedimento a sportello, quindi secondo l’ordine cronologico di presentazione e previa istruttoria per ambito territoriale.

Chi può partecipare: requisiti per imprese e start up giovanili

Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese giovanili e le start up giovanili costituite da non più di 60 mesi alla data di presentazione della domanda.

Per “impresa giovanile” si intende:

una società di capitali o di persone in cui la maggioranza delle quote o azioni è detenuta da giovani (o da altre imprese giovanili) e la maggioranza degli amministratori è composta da giovani;

in cui la maggioranza delle quote o azioni è detenuta da giovani (o da altre imprese giovanili) e la maggioranza degli amministratori è composta da giovani; una società cooperativa con maggioranza di soci e amministratori giovani;

con maggioranza di soci e amministratori giovani; un’impresa individuale con titolare giovane.

È inoltre richiesta la sede legale o un’unità operativa in Friuli-Venezia Giulia, dove dovrà essere realizzato il progetto finanziato.

Un’occasione di sviluppo per i giovani imprenditori

«Come Comitato imprenditoria giovanile della Cciaa Pn-Ud – commenta il presidente Luca Rossi – collaboriamo ben volentieri a promuovere questo bando e invitiamo tutte le imprese giovani che hanno i requisiti previsti a partecipare, per non lasciarsi scappare questa importante occasione di sviluppo offerta dalla Regione».

Il sostegno regionale rappresenta un tassello strategico per favorire il ricambio generazionale, l’innovazione e la competitività del tessuto produttivo locale, offrendo ai giovani imprenditori strumenti concreti per trasformare idee e progetti in attività solide e strutturate.

Come presentare domanda e contatti utili

Tutte le informazioni dettagliate sono disponibili:

sul sito della Camera di Commercio di Pordenone-Udine , nella sezione Contributi regionali;

, nella sezione Contributi regionali; sul portale ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

Per assistenza:

Territorio di Udine

☎ 0432.273829 – 522 – 282

✉ contributi.ud@pnud.camcom.it

Territorio di Pordenone

☎ 0434.381237 – 224 – 277 – 221

✉ contributi.pn@pnud.camcom.it

Con la scadenza fissata al 25 marzo, per le start up e le imprese under 40 del Friuli-Venezia Giulia il conto alla rovescia è già iniziato.

