Accordo a Udine: credito agevolato e Sabatini Fvg per professionisti e Pmi

Fidimpresa Friulveneto e l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Udine hanno siglato un’intesa per offrire servizi agevolati a supporto di professionisti e imprese del territorio, utilizzando anche fondi regionali del Friuli-Venezia Giulia.

L’accordo, firmato dal vicepresidente Cristian Vida e dalla presidente dell’Odcec udinese Micaela Sette, consente agli iscritti all’Ordine di accedere gratuitamente a un servizio di consulenza per la valutazione e la promozione di strumenti di garanzia e soluzioni finanziarie utili a rispondere alle esigenze di liquidità.

Sabatini Fvg e linee di credito fino a 40mila euro

I clienti degli studi Odcec potranno inoltre usufruire di un pacchetto consulenziale a tariffa agevolata per accedere ai prodotti finanziari, tra cui la Sabatini Fvg, misura a sostegno dell’acquisto di macchinari, impianti e beni strumentali.

Prevista anche l’attivazione di linee di credito diretto fino a 40.000 euro per gli iscritti all’Ordine, a condizioni vantaggiose.

«L’obiettivo è favorire il miglior utilizzo delle fonti finanziarie, in particolare dei fondi agevolati regionali», ha sottolineato Vida, evidenziando la collaborazione con l’Odcec nell’ottica di sostenere le Pmi del territorio.

Per la presidente Sette, l’accordo «rafforza il ruolo del commercialista nello sviluppo delle imprese e consolida la sinergia con il sistema economico regionale».

