Pordenone, aiuto per i referti online in farmacia: nuovo sportello per anziani e servizi infermieristici ampliati

Il Comune di Pordenone ha attivato un nuovo sportello di supporto per l’accesso ai referti online nelle farmacie comunali di via Montereale e viale Grigoletti, con l’obiettivo di aiutare in particolare anziani e persone con poca dimestichezza con SPID e CIE.

In un sistema sanitario sempre più digitalizzato, non tutti riescono infatti a orientarsi con facilità tra credenziali, identità digitale e portali online. Per questo motivo, gli operatori presenti allo sportello non scaricheranno i documenti al posto dell’utente, ma lo accompagneranno passo dopo passo nella procedura, nel pieno rispetto delle norme sulla privacy.

Il servizio sarà disponibile:

martedì dalle 9 alle 11 nella farmacia comunale di viale Grigoletti

nella farmacia comunale di venerdì dalle 16 alle 18 nella farmacia comunale di via Montereale

Un aiuto concreto contro il divario digitale

«In un contesto sempre più digitalizzato non tutti riescono a orientarsi con facilità nei servizi online della sanità», osserva l’assessore alle Politiche per le farmacie Emilio Badanai Scalzotto. L’obiettivo dell’iniziativa è chiaro: sostenere chi rischia di restare indietro, senza però mettere in discussione il percorso di innovazione digitale.

Lo sportello si rivolge non solo agli utenti diretti, ma anche a familiari e assistenti che seguono persone fragili, con l’intento di rendere più autonoma e consapevole la gestione dei documenti sanitari. Un supporto pratico che punta a trasformare la tecnologia in un’opportunità accessibile a tutti.

Potenziato il servizio infermieristico

Parallelamente, il Comune ha deciso di ampliare e riorganizzare il servizio infermieristico, attivo dallo scorso luglio nelle tre farmacie comunali cittadine.

L’infermiere, disponibile su prenotazione, effettua prestazioni di base come:

iniezioni

medicazioni semplici e complesse

rimozione dei punti di sutura

lavaggi auricolari

Il calendario aggiornato prevede la presenza:

martedì dalle 9 alle 11 in viale Grigoletti

in viale Grigoletti mercoledì dalle 16 alle 18 in via Cappuccini

in via Cappuccini venerdì dalle 16 alle 18 in via Montereale

«Questo servizio aveva dimostrato la sua grande utilità, per questo abbiamo deciso di ampliarne gli orari», commenta Badanai Scalzotto, che definisce le farmacie comunali «un presidio sanitario di prossimità».

Farmacie sempre più punto di riferimento

Le nuove attività si aggiungono ai servizi già disponibili nelle farmacie comunali: elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, misurazione della pressione, profili glicemico e lipidico, vaccinazione antinfluenzale, tamponi Covid e streptococco.

La prenotazione può essere effettuata telefonicamente o direttamente al banco, con l’obiettivo di garantire tempi di accesso contenuti e un’organizzazione chiara per l’utenza.

L’assessore richiama infine il ruolo strategico delle farmacie comunali come punto di riferimento sul territorio, soprattutto per le cure di base e per rispondere ai bisogni concreti dei cittadini con soluzioni semplici, accessibili e di qualità.

