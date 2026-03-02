Cronaca & AttualitàRegione FVG
Sicurezza urbana in Fvg, nuovo regolamento per i volontari: più privacy e nuove divise ad alta visibilità
Via libera preliminare al nuovo regolamento regionale: più tutele per la privacy e dotazioni aggiornate.
La Giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia ha approvato in via preliminare il nuovo regolamento dedicato ai volontari per la sicurezza urbana, su proposta dell’assessore regionale Pierpaolo Roberti.
“Questo nuovo regolamento punta a modernizzare e uniformare l’attività dei cittadini che collaborano alla sicurezza urbana”, ha dichiarato l’assessore.
Il provvedimento aggiorna la disciplina esistente alla luce dell’aggiornamento legislativo del 2021, introducendo correttivi formali senza modificare la sostanza delle disposizioni già vigenti.
Più tutela della privacy
Tra le novità principali c’è una maggiore attenzione alla protezione dei dati personali. Le nuove disposizioni prevedono infatti di limitare i dati che i Comuni devono trasmettere per l’inserimento negli elenchi regionali, rafforzando così le garanzie per i volontari.
Il testo è stato inoltre oggetto di un affinamento tecnico-giuridico, con l’obiettivo di rendere più chiara e coerente la formulazione normativa.
Nuove dotazioni e riconoscibilità
Un capitolo rilevante riguarda le dotazioni dei volontari. È previsto il passaggio a gilet ad alta visibilità gialli fluo e berretti blu, per assicurare una maggiore riconoscibilità durante il servizio.
Sono state introdotte anche varianti stagionali per l’abbigliamento tecnico, così da adeguare le dotazioni alle diverse condizioni climatiche.
La proposta ha già ottenuto il parere favorevole del Comitato tecnico per la polizia locale, proseguendo così il suo iter di approvazione.
