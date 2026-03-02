Supercoppa volley a Trieste, Perugia batte Verona 3-1 e alza il trofeo al PalaTrieste

È la Sir Susa Vim Perugia ad aggiudicarsi la Del Monte Supercoppa italiana di volley maschile, superando il Rana Verona per 3-1 nella finale disputata al PalaTrieste, gremito per l’occasione.

A margine della premiazione, il governatore Massimiliano Fedriga ha espresso soddisfazione: “Siamo orgogliosi di questo evento sportivo che ha visto Perugia aggiudicarsi il trofeo in una cornice di pubblico straordinaria”.

Sinergia e vetrina nazionale

Fedriga ha sottolineato la sinergia tra istituzioni, federazioni, società e volontari, parlando di un vero lavoro di squadra che ha consentito di offrire un grande spettacolo a Trieste e al Friuli Venezia Giulia.

Importante anche la visibilità nazionale garantita dalla diretta su Rai2, che ha acceso i riflettori sul territorio.

Giannelli MVP

Il governatore ha premiato la squadra capitanata da Simone Giannelli, nominato miglior giocatore in campo, alla presenza del sindaco Roberto Dipiazza e del presidente della Lega Pallavolo Serie A Massimo Righi.

In tribuna anche il presidente nazionale della Federvolley Giuseppe Manfredi e l’assessore regionale Fabio Scoccimarro.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook