Supercoppa volley a Trieste, Perugia batte Verona 3-1 e alza il trofeo al PalaTrieste
Perugia conquista la Supercoppa al PalaTrieste davanti a un pubblico delle grandi occasioni
È la Sir Susa Vim Perugia ad aggiudicarsi la Del Monte Supercoppa italiana di volley maschile, superando il Rana Verona per 3-1 nella finale disputata al PalaTrieste, gremito per l’occasione.
A margine della premiazione, il governatore Massimiliano Fedriga ha espresso soddisfazione: “Siamo orgogliosi di questo evento sportivo che ha visto Perugia aggiudicarsi il trofeo in una cornice di pubblico straordinaria”.
Sinergia e vetrina nazionale
Fedriga ha sottolineato la sinergia tra istituzioni, federazioni, società e volontari, parlando di un vero lavoro di squadra che ha consentito di offrire un grande spettacolo a Trieste e al Friuli Venezia Giulia.
Importante anche la visibilità nazionale garantita dalla diretta su Rai2, che ha acceso i riflettori sul territorio.
Giannelli MVP
Il governatore ha premiato la squadra capitanata da Simone Giannelli, nominato miglior giocatore in campo, alla presenza del sindaco Roberto Dipiazza e del presidente della Lega Pallavolo Serie A Massimo Righi.
In tribuna anche il presidente nazionale della Federvolley Giuseppe Manfredi e l’assessore regionale Fabio Scoccimarro.
