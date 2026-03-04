Trieste non si arrende: nuova candidatura per diventare Capitale italiana del mare dopo Ravenna 2026

Ravenna è stata proclamata Capitale italiana del mare 2026 durante la cerimonia che si è svolta il 4 marzo a Roma nella Sala monumentale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla presenza del ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare Nello Musumeci.

Alla corsa per il riconoscimento hanno partecipato 54 città italiane, tra cui anche Trieste, che aveva presentato la propria candidatura con un progetto dedicato alla valorizzazione del mare e della tradizione marittima della città.

Trieste pronta a riprovarci

Nonostante il titolo sia andato a Ravenna, l’amministrazione comunale ha annunciato che presenterà nuovamente la candidatura nel prossimo bando.

«Siamo convinti di ripresentarci anche il prossimo anno – ha fatto sapere il Comune – certi della qualità di un progetto che integra i temi legati al mare e all’identità della nostra città».

Lodi: “Un’esperienza molto significativa”

Alla cerimonia a Roma ha partecipato l’assessore ai Lavori pubblici Elisa Lodi, che ha definito la candidatura “un’esperienza molto significativa”.

Il progetto, ha spiegato l’assessore, è stato pensato per valorizzare il mare, la storicità e la portualità di Trieste, oltre a promuovere iniziative culturali e attività dedicate alla conoscenza del mare.

