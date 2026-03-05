Trieste, corsi di autodifesa nelle scuole: dalle lezioni della polizia locale emergono casi di violenza tra giovani

Gli incontri con gli studenti delle scuole triestine organizzati dalla polizia locale di Trieste non hanno soltanto un valore formativo, ma stanno diventando anche un importante strumento di prevenzione e ascolto. Durante le attività con i ragazzi sono infatti emerse diverse segnalazioni di episodi di aggressione e violenza, avvenuti sia tra gli stessi giovani sia in contesti familiari.

In alcuni casi queste informazioni hanno portato all’avvio di indagini, dimostrando come il dialogo diretto tra operatori e studenti possa diventare una preziosa fonte di elementi utili nella lotta alla criminalità e nella prevenzione dei fenomeni di violenza giovanile.

La squadra interna di istruttori

Alla base di queste attività c’è una squadra interna di istruttori specializzati della polizia locale. Il gruppo si occupa dell’addestramento del personale sulle tecniche operative di polizia, sull’autodifesa e sull’utilizzo degli strumenti in dotazione, come lo spray al peperoncino e il bastone estensibile.

Nel tempo, oltre alla formazione degli agenti, sono stati organizzati cicli di lezioni dedicati agli studenti delle scuole superiori per insegnare le basi della difesa personale. Proprio durante questi incontri gli studenti, con il passare delle lezioni, tendono ad aprirsi maggiormente con gli operatori, raccontando situazioni di disagio o episodi di violenza.

Questo rapporto diretto ha permesso di raccogliere informazioni utili e di intervenire tempestivamente quando necessario.

Aumentano le richieste di formazione

Le attività del gruppo, come spiegato dall’assessore alla Sicurezza Caterina de Gavardo, si sviluppano su due filoni principali: da un lato la formazione interna rivolta agli operatori della polizia locale e ad altri corpi della regione, dall’altro l’attività nelle scuole superiori della città, avviata già nel 2012.

Negli ultimi due anni la richiesta di formazione è cresciuta in modo significativo. Per questo l’amministrazione comunale ha deciso di estendere la formazione a tutto il Corpo, garantendo a ogni operatore un livello base e quattro ore di aggiornamento ogni due mesi.

Questa scelta ha comportato anche un aumento degli istruttori, che oggi sono 17, di cui cinque donne.

Oltre 350 studenti coinvolti

Durante l’anno scolastico in corso hanno partecipato ai corsi di autodifesa più di 350 studenti. L’obiettivo principale dell’iniziativa è la prevenzione, aiutando i ragazzi a riconoscere le situazioni di rischio e a capire quando e come chiedere aiuto.

L’iniziativa vuole anche rafforzare la fiducia dei più giovani nelle istituzioni, ricordando che le forze dell’ordine sono un punto di riferimento anche per i cittadini più giovani.

Come funzionano le lezioni

Il percorso formativo prevede tre lezioni da due ore ciascuna, per un totale di sei ore. Durante gli incontri si affrontano diversi temi: dalla sicurezza personale alla consapevolezza dei rischi, fino a semplici tecniche di autodifesa alla portata di tutti.

Le lezioni prevedono momenti di dialogo con gli studenti, utili anche per comprendere meglio il loro contesto sociale e il loro livello di sportività e collaborazione.

Al termine del percorso ogni partecipante riceve un attestato di partecipazione, segno di un’esperienza formativa che punta non solo alla sicurezza personale, ma anche alla crescita civica dei ragazzi.

