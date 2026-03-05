Udine, boom di domande per il bando commercio: 51 imprese e oltre 3 milioni di investimenti

Il bando del Comune di Udine dedicato al rilancio economico di commercio e artigianato ha chiuso la prima fase con numeri che evidenziano una risposta molto positiva da parte del tessuto imprenditoriale cittadino.

Sono infatti 51 le domande presentate dalle imprese, per un volume complessivo di investimenti superiore ai 3,1 milioni di euro. Una cifra che supera ampiamente la dotazione iniziale prevista dallo strumento, segnale di un forte interesse da parte degli operatori economici del territorio.

Domande oltre le risorse disponibili

I dati emersi confermano una partecipazione superiore alle aspettative. La spesa complessiva dichiarata nelle candidature equivale infatti al 224% del fondo disponibile, mentre i contributi richiesti superano 1,5 milioni di euro, pari al 110% delle risorse stanziate.

Il bando prevede complessivamente 1 milione e 400mila euro di contributi a fondo perduto, destinati a sostenere progetti di sviluppo e rilancio delle attività commerciali e artigianali della città.

Con la chiusura della fase di presentazione delle domande si apre ora la fase successiva: l’istruttoria tecnica, durante la quale verranno valutate le candidature. Al termine del processo sarà definita la graduatoria che stabilirà quali progetti riceveranno i contributi comunali.

Venanzi: “La città ha creduto nella nostra visione”

Il vicesindaco di Udine Alessandro Venanzi ha sottolineato come i numeri registrati rappresentino una conferma della bontà della scelta politica fatta dall’amministrazione comunale.

“Questi numeri certificano il successo di una scelta politica precisa e coraggiosa – ha dichiarato Venanzi –. Abbiamo deciso di investire risorse importanti sul commercio e sull’artigianato, costruendo uno strumento su misura per Udine, e la risposta della città ci dà ragione”.

Secondo il vicesindaco, il volume delle richieste dimostra anche la fiducia degli imprenditori nel progetto avviato dal Comune: “Superare il 224% del fondo disponibile significa che gli imprenditori hanno creduto nella visione dell’amministrazione”.

Venanzi ha inoltre ricordato che il bando rientra in una strategia più ampia per il rilancio della città: “Non è un intervento estemporaneo, ma il risultato di un lavoro strategico che ha messo insieme analisi, confronto e progettazione. Udine oggi traccia una strada chiara per il rilancio economico della città”.

Confcommercio: supporto alle imprese

Soddisfazione per l’ampia partecipazione arriva anche da Confcommercio Udine, che ha contribuito al percorso di definizione dello strumento.

“Siamo contenti e soddisfatti per l’interesse che il bando ha saputo generare tra gli imprenditori del territorio”, ha commentato il presidente del mandamento di Udine Rodolfo Totolo.

L’associazione ha inoltre annunciato la propria disponibilità a supportare le imprese nella fase successiva del percorso. Confcommercio metterà a disposizione competenze e assistenza per accompagnare gli imprenditori nella realizzazione concreta dei progetti presentati.

