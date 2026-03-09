Eventi e turismo, arriva l’IA per la promozione delle Dolomiti Friulane

La Magnifica Comunità di montagna Dolomiti Friulane, Cavallo e Cansiglio compie un nuovo passo verso l’innovazione digitale. È partita ufficialmente la sperimentazione di una piattaforma basata sull’Intelligenza artificiale per la gestione e la promozione degli eventi locali, sviluppata da Insiel, società ICT in house della Regione Friuli-Venezia Giulia, in collaborazione con la società goriziana Isonlab srl.

Il progetto, presentato oggi durante una conferenza stampa nella sala Giunta della Regione Friuli-Venezia Giulia a Pordenone, coinvolgerà la Comunità di Montagna e i Comuni aderenti – Andreis, Aviano, Barcis, Budoia, Caneva, Cimolais, Claut, Erto e Casso, Frisanco, Polcenigo, Tramonti di Sopra e Tramonti di Sotto – con l’obiettivo di migliorare il coordinamento degli eventi, rafforzare la promozione turistica e semplificare il lavoro degli uffici pubblici.

Una piattaforma di IA per organizzare e promuovere gli eventi del territorio

Il sistema sperimentale utilizza tecnologie di intelligenza artificiale per ottimizzare la gestione e la comunicazione degli eventi locali. La piattaforma è progettata per analizzare contenuti visivi, documenti e testi, trasformando automaticamente le informazioni raccolte in contenuti social pronti per la pubblicazione su Facebook e Instagram.

«L’iniziativa si concentra sull’utilizzo dell’Intelligenza artificiale per ottimizzare la gestione degli eventi sul territorio», ha spiegato Diego Antonini, amministratore unico di Insiel. Il progetto prevede la sperimentazione di un sistema proprietario senza costi aggiuntivi legati ai token o all’utilizzo di servizi esterni, capace di generare contenuti social in modo automatico partendo da locandine, documenti o immagini.

Secondo Antonini, questa sperimentazione dimostra che anche gli enti pubblici possono adottare soluzioni di intelligenza artificiale garantendo pieno controllo dei dati, sostenibilità economica e autonomia tecnologica, mettendo l’innovazione al servizio concreto del territorio.

Dalle locandine ai social: come funziona il sistema

La piattaforma sviluppata per la Magnifica Comunità di montagna è in grado di leggere automaticamente le locandine degli eventi, anche partendo da una semplice fotografia. L’intelligenza artificiale individua quindi le informazioni principali – data, luogo, orario e descrizione – e genera automaticamente i testi da pubblicare sui social network.

L’obiettivo è trasformare rapidamente un file visivo in un post efficace, con uno stile coerente e ottimizzato per il pubblico di riferimento.

Tra le funzionalità più innovative del sistema c’è la capacità di riconoscere eventi analoghi pubblicati negli anni precedenti, mantenendo così coerenza stilistica e identità comunicativa nelle campagne di promozione territoriale.

Il sistema può inoltre adattare il linguaggio dei contenuti, scegliendo diversi registri comunicativi:, più istituzionale, ,più emozionale, più tecnico oppure mantenendo lo stesso stile ma con un tono più diretto e incisivo.

Riduzione del lavoro manuale e comunicazione più rapida

Uno degli obiettivi principali della sperimentazione è semplificare le attività degli uffici pubblici, riducendo il tempo necessario per preparare e pubblicare i contenuti promozionali degli eventi.

Il sistema consente infatti una significativa riduzione delle operazioni manuali, permettendo agli operatori di dedicare più tempo ad attività strategiche e di migliorare la tempestività della comunicazione verso cittadini e visitatori.

«Grazie alla visione della Magnifica Comunità e al contributo della nostra dipendente Elisa Pessa – ha sottolineato il presidente Dino Salatin – stiamo portando avanti nuovi percorsi di digitalizzazione. Con questa collaborazione con Insiel possiamo testare tecnologie innovative e migliorare la promozione del nostro territorio».

Secondo Salatin, il progetto rappresenta un passo concreto verso una comunicazione più efficace e una maggiore visibilità per gli eventi locali, ottimizzando al tempo stesso le risorse interne dell’ente.

Tecnologie open source e controllo totale dei dati

La soluzione è stata sviluppata utilizzando tecnologie open source e codice libero, attraverso la piattaforma Toki e l’integrazione di librerie avanzate per l’analisi di testi, immagini e linguaggio naturale.

Il sistema è stato addestrato su oltre 100.000 dati sintetici, progettati per coprire numerosi scenari comunicativi, dagli eventi culturali agli annunci istituzionali.

Un elemento chiave del progetto è la totale autonomia tecnologica: l’intera infrastruttura funziona all’interno di una rete privata, senza utilizzare servizi esterni o piattaforme con costi variabili legati all’utilizzo.

Questo garantisce sicurezza nella gestione dei dati pubblici, stabilità operativa e sostenibilità economica nel lungo periodo, con l’unico costo operativo legato al servizio di housing dell’infrastruttura.

Un progetto europeo per innovare la pubblica amministrazione

L’iniziativa rientra nel percorso di innovazione promosso dal progetto europeo EDIH-PAI, che punta a sviluppare e testare proof of concept basati sull’intelligenza artificiale per la pubblica amministrazione.

La sperimentazione rappresenta quindi un esempio concreto di digitalizzazione della PA, realizzato grazie alla collaborazione tra Insiel e la Magnifica Comunità di montagna Dolomiti Friulane, Cavallo e Cansiglio.

L’obiettivo finale è chiaro: rendere più efficiente la gestione degli eventi, migliorare la promozione turistica e valorizzare il territorio montano del Friuli-Venezia Giulia attraverso l’innovazione tecnologica.

