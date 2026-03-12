Giada Carmassi convocata ai Mondiali indoor: la friulana vola a Torun con la nazionale azzurra

Ci sarà anche la campionessa friulana Giada Carmassi ai Campionati mondiali indoor di atletica leggera in programma a Torun, in Polonia, da venerdì 20 a domenica 22 marzo.

L’annuncio è arrivato dal direttore tecnico della nazionale Antonio La Torre, che ha ufficializzato l’elenco degli atleti italiani convocati per la manifestazione internazionale.

La spedizione azzurra sarà composta da 26 atleti complessivi, con una distribuzione equilibrata tra uomini e donne. Si tratta di un numero significativo per l’Italia, che eguaglia il record storico di partecipazioni individuali registrato ai Mondiali indoor di Parigi 1997, edizione che però includeva anche una staffetta.

Carmassi punta a migliorarsi nei 60 metri ostacoli

Per Giada Carmassi, 31 anni, tesserata con Esercito e Friulintagli Brugnera, la convocazione rappresenta un nuovo importante traguardo nella sua carriera.

L’atleta friulana arriva all’appuntamento mondiale dopo aver già scritto una pagina significativa dell’atletica italiana stabilendo il primato nazionale nei 100 metri ostacoli con il tempo di 12.69.

Ora il suo obiettivo è alzare ulteriormente il livello anche nei 60 metri ostacoli indoor, specialità nella quale negli ultimi mesi ha dimostrato di essere molto vicina ai migliori riferimenti nazionali.

Il personale sfiorato a Madrid

Uno dei momenti chiave della sua stagione è arrivato il 6 febbraio al Meeting di Madrid, quarta tappa del World Indoor Tour.

In quell’occasione Carmassi ha fermato il cronometro a 7.96, stabilendo il proprio record personale nei 60 metri ostacoli. Un tempo che le ha consentito di avvicinarsi moltissimo alla migliore prestazione italiana di sempre, il 7.94 realizzato da Veronica Borsi nel 2013.

Una prestazione che conferma la crescita dell’atleta friulana e che alimenta le aspettative in vista della competizione iridata.

La sfida agli Assoluti indoor di Ancona

Prima della convocazione mondiale, Carmassi è stata protagonista anche agli Assoluti indoor di Ancona, dove ha gareggiato ancora nei 60 metri ostacoli.

La finale è stata particolarmente combattuta e ha messo in evidenza l’evoluzione del livello delle ostacoliste italiane, con diverse atlete capaci di lottare per il podio fino agli ultimi metri.

La gara si è decisa addirittura al fotofinish: Carmassi ha chiuso con il tempo di 8.056, conquistando la medaglia d’argento.

L’oro è andato invece a Elisa Di Lazzaro (Carabinieri) che ha fermato il cronometro a 8.054, appena due millesimi più veloce della friulana.

Obiettivo Mondiali

Con questi risultati alle spalle, Giada Carmassi si prepara ora alla sfida dei Mondiali indoor di Torun, dove avrà l’occasione di confrontarsi con le migliori specialiste internazionali dei 60 metri ostacoli.

La convocazione nella squadra azzurra conferma il valore e la continuità delle sue prestazioni, oltre a rappresentare un importante riconoscimento per l’atletica del Friuli Venezia Giulia.

