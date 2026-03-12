Tolmezzo ospita il Festival delle bovine Pezzata Rossa: due giorni tra allevatori, studenti e tradizione zootecnica

Dopo il successo della prima edizione, torna in Carnia il Festival delle bovine Pri del Friuli-Venezia Giulia, appuntamento dedicato alla razza Pezzata Rossa Italiana, una delle più diffuse e importanti per l’allevamento regionale. L’evento si svolgerà venerdì 12 e sabato 13 marzo 2026 presso la sede del Centro Aste dell’Associazione Allevatori Fvg a Tolmezzo, in via Paluzza.

La manifestazione è organizzata da Anapri (Associazione nazionale allevatori Pezzata Rossa Italiana) e Associazione Allevatori Fvg, con la collaborazione della Cooperativa Malghesi Carnia-Val Canale. Il festival coinvolge un universo significativo del comparto zootecnico regionale: circa 300 aziende agricole che allevano complessivamente 12.000 vacche Pri, numeri che collocano il Friuli-Venezia Giulia al secondo posto in Italia dopo la provincia di Bolzano per diffusione di questa razza bovina.

Studenti e formazione protagonisti della prima giornata

La manifestazione prenderà il via venerdì 12 marzo alle 9.30 con la gara di giudizio morfologico, un’iniziativa dedicata agli studenti di quattro istituti agrari del Friuli-Venezia Giulia. All’attività prenderanno parte circa 180 studenti, organizzati in squadre di valutatori che si confronteranno analizzando quattro bovine esposte nel ring.

L’obiettivo è mettere in pratica le competenze acquisite durante le lezioni teoriche e pratiche di valutazione morfologica svolte con i tecnici Anapri, avvicinando così il mondo della scuola alla realtà degli allevamenti.

Durante la mattinata è previsto anche un momento formativo dedicato alle opportunità offerte dal Precision Livestock Farming, ovvero le tecnologie applicate alla gestione moderna degli allevamenti. Spazio inoltre alla presentazione del Gruppo Giovani Pri del Friuli-Venezia Giulia, che riunisce le nuove generazioni interessate alla razza.

L’iniziativa punta infatti a favorire il ricambio generazionale nel settore zootecnico, facendo conoscere ai giovani le opportunità professionali legate all’allevamento.

La Mostra regionale delle bovine Pezzata Rossa

La giornata di sabato 13 marzo, sempre con inizio alle 9.30, sarà invece dedicata alla Mostra regionale delle bovine di razza Pri, momento centrale dell’intero festival.

Nel ring di Tolmezzo sfileranno circa 40 bovine di alto pregio, suddivise in cinque categorie, provenienti da 23 allevamenti regionali. I capi saranno valutati dal Giudice Unico Francesco Silletti, membro dell’Ufficio Tecnico Anapri.

Prima della proclamazione della Campionessa assoluta dell’edizione 2026, spazio anche ai più giovani con la Gara di conduzione: 16 bambini e ragazzi entreranno nel ring accompagnati da una vitella Pri, mettendosi alla prova nella gestione e presentazione dell’animale.

Asta d’élite e lotteria con una vitella in premio

Al termine della mostra è in programma anche l’Asta d’Élite di bovini da vita, dedicata a capi di alto valore genetico. Saranno presentati 15 animali provenienti da cinque allevamenti regionali, con l’obiettivo di attirare allevatori e operatori interessati al miglioramento genetico della razza.

A completare il programma ci sarà anche una lotteria speciale, che metterà in palio una vitella Pri.

Un evento che valorizza la zootecnia regionale

Grazie al sostegno della Comunità di Montagna della Carnia, della Regione Friuli-Venezia Giulia, di PromoTurismoFVG e di numerose aziende private, il festival si conferma come un appuntamento di riferimento per il settore zootecnico regionale.

La manifestazione riunisce allevatori, animali e prodotti locali, offrendo al pubblico l’occasione di conoscere da vicino il lavoro degli operatori del comparto e il valore dell’allevamento per la tutela dell’ambiente, la valorizzazione del territorio e l’economia delle aree montane.

