Pubblica amministrazione in Fvg, Roberti al congresso Uil Fp: “Sindacato e istituzioni devono lavorare insieme”

Il rapporto tra sindacato e Pubblica amministrazione deve essere improntato al dialogo e alla collaborazione per raggiungere obiettivi comuni. È questo il messaggio lanciato dall’assessore regionale alle Autonomie locali Pierpaolo Roberti, intervenuto al primo congresso regionale della Uil Fp, in corso al castello di Spessa a Capriva del Friuli.

Nel portare il saluto dell’Amministrazione regionale, Roberti ha sottolineato come organizzazioni sindacali e pubblica amministrazione, pur partendo da prospettive diverse, puntino agli stessi risultati: migliorare le condizioni dei lavoratori e garantire servizi sempre più efficaci ai cittadini.

«Il sindacato ben condotto e una Pubblica amministrazione gestita con competenza sono due soggetti che vogliono raggiungere i medesimi obiettivi: il benessere del lavoratore e la qualità dei servizi erogati ai cittadini», ha affermato l’assessore, evidenziando come il confronto con la Uil sia sempre stato costante e produttivo, sia nei momenti di collaborazione sia nelle legittime contrapposizioni.

Il ruolo del sindacato nella riorganizzazione degli Enti locali

Nel suo intervento, Roberti ha richiamato anche le sfide istituzionali che attendono il sistema delle autonomie locali in Friuli-Venezia Giulia, a partire dal processo di riorganizzazione che coinvolge le nuove Province.

Secondo l’assessore, si tratta di un passaggio importante per rafforzare il supporto ai territori, in particolare ai Comuni più piccoli, che spesso hanno maggiori difficoltà operative e organizzative.

In questo contesto, ha spiegato Roberti, le organizzazioni sindacali svolgono un ruolo significativo anche nel contribuire a una narrazione più realistica della Pubblica amministrazione, spesso percepita come un sistema burocratico e immobile.

«La Pubblica amministrazione non è qualcosa di grigio e statico, ma svolge un ruolo concreto nella vita quotidiana delle persone, dalle opere pubbliche come la ristrutturazione di una scuola fino alla manutenzione delle strade», ha evidenziato.

Rendere più attrattivo il lavoro nella Pubblica amministrazione

Uno dei temi centrali affrontati nel congresso riguarda la necessità di rendere più attrattivo il lavoro nella funzione pubblica, soprattutto in un contesto in cui molte amministrazioni devono affrontare il ricambio generazionale e la carenza di personale qualificato.

Roberti ha ricordato che la Regione sta lavorando su nuovi strumenti e politiche di welfare dedicate ai dipendenti pubblici, interventi che potranno portare benefici alle circa 12mila famiglie legate al Comparto Unico regionale.

L’obiettivo è rafforzare la capacità della Pubblica amministrazione di attrarre e trattenere professionalità qualificate, migliorando al tempo stesso le condizioni lavorative e l’organizzazione dei servizi.

Il videomessaggio di Riccardo Riccardi

Nel corso del congresso è stato trasmesso anche un videomessaggio dell’assessore regionale alla Salute, Politiche sociali e Disabilità Riccardo Riccardi, impossibilitato a partecipare per impegni istituzionali.

Riccardi ha posto l’attenzione sul ruolo fondamentale del sindacato nella valorizzazione delle risorse umane, soprattutto nel settore sanitario, che sta attraversando una fase particolarmente complessa.

Secondo l’assessore, il sistema sanitario regionale sta vivendo “il momento più difficile della sua storia” per il contesto storico attuale, rendendo ancora più decisivo il contributo delle organizzazioni sindacali nel sostenere i lavoratori e migliorare il funzionamento dei servizi.

Il congresso è stato introdotto dal segretario generale della Uil Fpl del Friuli-Venezia Giulia Stefano Bressan e vede la partecipazione anche della segretaria generale nazionale della Uil Fpl Rita Longobardi, a testimonianza dell’importanza dell’appuntamento per il comparto della funzione pubblica nella regione.

