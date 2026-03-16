La Regione finanzia progetti su Tina Modotti: bando fino a 25mila euro per celebrare la fotografa friulana

La Giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia ha approvato un bando per sostenere progetti dedicati a Tina Modotti, in occasione del 130° anniversario della nascita della celebre fotografa originaria di Udine.

Il provvedimento è stato proposto dal vicegovernatore con delega alla Cultura Mario Anzil, che ha sottolineato come l’iniziativa rientri nella volontà della Regione di valorizzare le figure più importanti della cultura regionale.

«La nostra azione non poteva non concentrarsi su Tina Modotti – ha spiegato Anzil – un esempio di successo internazionale di una donna partita da Udine e sempre legata alle proprie radici friulane».

Contributi fino a 25 mila euro

Le domande per partecipare al bando potranno essere presentate dal 31 marzo al 23 aprile. Il contributo regionale previsto varia da un minimo di 10.000 euro fino a un massimo di 25.000 euro per progetto.

Il finanziamento potrà coprire fino al 100% delle spese sostenute, con l’obiettivo di sostenere iniziative culturali, artistiche e divulgative dedicate alla figura e all’opera di Modotti.

Coinvolti enti pubblici e privati

Il bando è aperto a un’ampia platea di soggetti, tra cui Comuni, associazioni e cooperative, sia del settore pubblico sia di quello privato.

Le proposte presentate saranno valutate da una commissione dedicata, mentre la graduatoria finale sarà pubblicata entro luglio 2026.

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