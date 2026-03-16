Pordenone, inaugurato l’ampliamento del nido Farfabruco: più posti per i bambini e nuovo Centro per le Famiglie

È stato inaugurato a Pordenone l’ampliamento dell’asilo nido Farfabruco, una struttura per l’infanzia che ora può accogliere fino a 60 bambini, raddoppiando di fatto la propria capacità. Al taglio del nastro ha partecipato l’assessore regionale alle Infrastrutture Cristina Amirante, che ha sottolineato il valore strategico dell’intervento in un periodo segnato dal calo delle nascite.

«In un momento in cui la denatalità rappresenta una delle sfide più critiche per la nostra comunità, il raddoppio dei posti di questo asilo nido assume un valore di particolare importanza», ha dichiarato Amirante, evidenziando come servizi educativi di qualità rappresentino un sostegno concreto per le famiglie.

Un investimento regionale per l’infanzia

L’intervento è stato possibile grazie al sostegno della Regione Friuli-Venezia Giulia, che ha contribuito con 320 mila euro attraverso due distinti finanziamenti.

Il primo contributo è stato destinato all’ampliamento della struttura, mentre il secondo ha riguardato l’acquisto degli arredi, un aspetto fondamentale per garantire ambienti adeguati e funzionali ai bambini.

Secondo l’assessore Amirante, il progetto rientra in una più ampia strategia regionale: «Questo intervento rappresenta un pilastro della strategia che stiamo portando avanti in questa legislatura, insieme alla collega Alessia Rosolen, per offrire risposte concrete ai cittadini e alle comunità del Friuli-Venezia Giulia».

Nuovi spazi e un Centro per le Famiglie

Dal punto di vista strutturale, l’intervento ha portato alla realizzazione di una nuova volumetria di oltre 600 metri quadrati che si integra con l’edificio già esistente.

All’interno del complesso trova spazio non solo il nido d’infanzia ma anche un innovativo Centro per le Famiglie di 144 metri quadrati, pensato come luogo di incontro e supporto per la genitorialità.

Si tratta di uno spazio aperto alla comunità, progettato per favorire momenti di confronto tra genitori, attività educative e servizi dedicati alle famiglie, rafforzando il ruolo sociale della struttura oltre alla funzione educativa.

Struttura sostenibile e sicura

Particolare attenzione è stata riservata anche agli aspetti tecnici e ambientali. La nuova struttura è stata realizzata secondo i criteri della bioedilizia e punta all’autosufficienza energetica.

L’edificio è infatti totalmente privo di impianti a gas e alimentato da un impianto fotovoltaico da 20 kW, soluzione che consente di ridurre i consumi energetici e l’impatto ambientale.

Oltre alla sostenibilità, il progetto ha privilegiato la sicurezza e la qualità degli ambienti indoor, elementi fondamentali per garantire spazi sani e confortevoli per i bambini e per il personale educativo.

Un servizio essenziale per il territorio

Con l’ampliamento del nido Farfabruco, Pordenone rafforza la propria rete di servizi per l’infanzia, offrendo alle famiglie nuove opportunità di conciliazione tra lavoro e vita privata.

La disponibilità di 60 posti complessivi rappresenta infatti un sostegno importante per chi desidera pianificare con serenità il proprio futuro familiare, confermando il ruolo centrale delle politiche pubbliche dedicate all’educazione e al welfare territoriale.

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