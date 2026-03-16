Trieste al centro della geopolitica: leader mondiali al forum Imec sulla “Via del cotone”

Trieste si prepara a diventare uno dei principali punti di incontro della geopolitica economica internazionale. Il 17 marzo il Generali Convention Center di Porto Vecchio ospiterà il forum dedicato al corridoio Imec (India-Middle East-Europe Corridor), progetto strategico che mira a collegare Asia, Medio Oriente ed Europa attraverso una nuova rete commerciale, la cosiddetta “Via del cotone”.

Dopo giorni di intenso lavoro organizzativo, reso ancora più delicato dalla tensione internazionale legata alla guerra in Iran, l’evento ha comunque raccolto l’interesse di numerosi Paesi. Tra i partecipanti figurano Stati Uniti, India, Germania, Emirati Arabi Uniti, Egitto e Ucraina, oltre a diverse delegazioni europee. La presenza di questi attori testimonia il crescente ruolo di Trieste come hub logistico e commerciale nello scenario internazionale.

Il ruolo della Central European Initiative

La giornata triestina sarà preceduta anche da un momento istituzionale significativo: la celebrazione dei trent’anni della Central European Initiative (InCE), organismo che promuove la cooperazione economica e politica tra i Paesi dell’Europa centrale e orientale.

Alla guida della struttura c’è Franco Dal Mas, esponente di Forza Italia, che da anni lavora per rafforzare i rapporti con i Paesi dei Balcani e dell’area centrorientale. Proprio Forza Italia sta puntando con decisione sul ruolo strategico di Trieste, sostenuta anche dalle dichiarazioni del ministro degli Esteri Antonio Tajani, convinto che la città possa diventare uno snodo fondamentale dei nuovi corridoi commerciali tra Asia ed Europa.

Il Ministero degli Esteri, in collaborazione con l’InCE, ha quindi predisposto un’imponente macchina organizzativa e un sistema di sicurezza rafforzato, vista la presenza di numerosi rappresentanti istituzionali e figure di primo piano dell’economia globale.

Le delegazioni internazionali presenti

L’evento vedrà la partecipazione di importanti esponenti politici ed economici provenienti da diverse aree del mondo.

Gli Stati Uniti saranno rappresentati da Dane Johnston, vice segretario aggiunto per il coordinamento degli affari regionali presso l’Ufficio per il Vicino Oriente, accompagnato dal funzionario degli Affari esteri Alexander Morris.

Fondamentale anche la presenza dell’India, Paese di partenza del corridoio Imec, che parteciperà con Pawan Kapoor, vice consigliere per la Sicurezza nazionale.

La Germania, attore centrale dell’economia europea e da sempre interessata agli snodi commerciali dell’area adriatico-danubiana, sarà rappresentata dall’inviato speciale Imec e ambasciatore tedesco in Italia Thomas Bagger.

Tra i Paesi extraeuropei figurano inoltre l’Egitto, con il sottosegretario di Stato per gli Affari economici Sherif Kamel, e gli Emirati Arabi Uniti, che invieranno il ministro degli Investimenti Mohamed Hassan Alsuwaidi. Dall’area balcanica arriverà invece la Bulgaria, rappresentata dall’ambasciatore Ivan Naydenov, segretario del ministero degli Affari esteri.

Secondo le informazioni disponibili, non dovrebbe invece essere presente la delegazione israeliana.

Sicurezza e viabilità modificata in città

La presenza di numerose delegazioni internazionali comporterà misure di sicurezza straordinarie e modifiche alla viabilità cittadina.

Il Comune di Trieste ha infatti comunicato che dalle 18 di oggi sarà istituito il divieto di transito in via Genova, nel tratto compreso tra piazza Ponterosso e le Rive, provvedimento che resterà in vigore fino al termine delle esigenze operative.

Domani 17 marzo, giornata principale del forum, la bretella di Porto Vecchio sarà chiusa al traffico dalle 7 alle 20, o comunque fino alla conclusione dell’evento.

L’incontro internazionale rappresenta quindi un momento chiave per il posizionamento di Trieste nei nuovi equilibri economici globali, confermando il porto giuliano come uno degli snodi strategici dei futuri corridoi commerciali tra Asia ed Europa.

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