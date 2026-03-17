Slovenia valuta lo stop al pieno per gli stranieri: rischio stretta ai distributori di confine

Una stretta senza precedenti potrebbe cambiare radicalmente le abitudini di migliaia di automobilisti che ogni giorno attraversano il confine. Il governo sloveno ha infatti messo sul tavolo un piano d’emergenza contro il cosiddetto “turismo del pieno”, fenomeno che vede soprattutto italiani e austriaci fare rifornimento oltreconfine per approfittare di prezzi più bassi.

La pressione sulle stazioni di servizio, in particolare nelle aree di frontiera, è diventata sempre più intensa. Una situazione che ha spinto l’esecutivo guidato da Robert Golob a valutare misure drastiche per tutelare il sistema nazionale.

Distributori sotto pressione: il nodo dei confini

Il cuore del problema riguarda proprio i distributori situati vicino alla frontiera, presi quotidianamente d’assalto da veicoli stranieri. Secondo il governo, questa dinamica rischia di creare squilibri nell’approvvigionamento e disagi per i residenti.

I ministri dell’Energia, Bojan Kumer, e dell’Economia, Matjaž Han, hanno cercato di rassicurare sulla stabilità complessiva del sistema. Tuttavia, hanno anche ammesso che la situazione attuale è sempre più difficile da gestire, soprattutto nelle ore di punta.

Le ipotesi: limiti e priorità ai residenti

Tra le soluzioni allo studio emergono misure molto incisive. La più discussa è l’introduzione di un tetto massimo di carburante per le targhe estere, che limiterebbe la quantità di benzina acquistabile dagli automobilisti stranieri.

Un’altra opzione prevede di garantire priorità assoluta ai residenti nei momenti di maggiore affluenza, riducendo di fatto la possibilità per i non residenti di fare rifornimento.

Se adottate, queste misure segnerebbero un cambio netto: il fenomeno del “pieno oltreconfine” potrebbe diventare rapidamente un ricordo.

Il rischio scontro con l’Unione Europea

Il piano del governo sloveno, però, non è privo di criticità. Limitare l’accesso al carburante in base alla nazionalità o alla residenza potrebbe infatti entrare in conflitto con i principi dell’Unione Europea, in particolare con quello della libera circolazione e della non discriminazione nel mercato unico.

Per questo motivo, eventuali restrizioni potrebbero aprire un confronto diretto con Bruxelles e portare a tensioni a livello comunitario.

Un fenomeno che potrebbe cambiare

Nel frattempo, il “turismo del pieno” continua a rappresentare una realtà consolidata per molti automobilisti italiani e austriaci. Tuttavia, le decisioni che arriveranno da Lubiana potrebbero ridisegnare completamente questo scenario, con effetti immediati su mobilità e costi per chi vive vicino al confine.

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