Tajani: “L’Italia non entrerà nella guerra in Iran, priorità alla de-escalation”

“Quella in Iran non è la nostra guerra”. È netto il messaggio del ministro degli Esteri Antonio Tajani, intervenuto al Generali Convention Center in occasione del trentennale dell’Ince. Una presa di posizione chiara che definisce il ruolo dell’Italia nel contesto internazionale attuale, segnato da tensioni crescenti sul fronte iraniano.

Il ministro ha ribadito come l’Italia resti un alleato “serio, fedele e credibile” all’interno della Nato, ma allo stesso tempo ha escluso ogni coinvolgimento diretto nel conflitto. L’obiettivo principale, ha spiegato, è quello di lavorare per una de-escalation, evitando un ulteriore aggravarsi della crisi.

Impegni Nato e presenza militare

Pur escludendo la partecipazione alla guerra, Tajani ha sottolineato che l’Italia continuerà a rispettare tutti gli impegni internazionali. In particolare, resta confermata la presenza della Marina militare nelle missioni Aspides e Atalanta, così come il supporto alla protezione di Cipro, definito “un Paese dell’Unione europea che è stato attaccato”.

Non solo. Il ministro ha ricordato che l’Italia manterrà operative anche le proprie basi militari in Iraq, Giordania e Libano, pur precisando che parte del personale è stata ritirata per garantire la sicurezza delle persone. Una scelta che riflette un equilibrio tra responsabilità internazionale e tutela dei propri militari.

La posizione sull’Ucraina e la Russia

Nel suo intervento, Tajani ha toccato anche il tema dei rapporti con la Russia. L’incontro con l’ambasciatore russo è stato definito come un normale confronto diplomatico, ma con una posizione italiana ribadita con fermezza.

L’Italia mantiene infatti una linea di “assoluta condanna” nei confronti della Federazione Russa per quanto riguarda il conflitto in Ucraina. Una posizione che resta invariata e che conferma l’allineamento del Paese alle politiche europee e internazionali.

La linea italiana tra equilibrio e diplomazia

Dalle parole del ministro emerge una strategia chiara: da un lato il rispetto degli impegni con gli alleati e la presenza nei teatri internazionali, dall’altro la volontà di evitare un coinvolgimento diretto in nuovi conflitti.

L’Italia punta quindi su una politica estera improntata alla prudenza e alla diplomazia, cercando di favorire soluzioni che riducano le tensioni, senza rinunciare al proprio ruolo nello scenario globale.

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