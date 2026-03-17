Vento forte in Friuli-Venezia Giulia: allerta gialla e raffiche intense il 18 marzo

Sarà una giornata da affrontare con particolare attenzione quella di mercoledì 18 marzo in Friuli-Venezia Giulia. La Protezione civile regionale ha diramato un’allerta gialla per vento forte, valida per l’intera giornata, a causa di un deciso rinforzo delle correnti su gran parte del territorio.

Le previsioni indicano la possibilità di raffiche anche intense e improvvise, in grado di creare disagi diffusi, soprattutto nelle aree più esposte. Il fenomeno sarà legato all’arrivo di correnti da nord-est che interesseranno gli strati medio-bassi dell’atmosfera.

Dove colpirà il vento

Il vento interesserà diverse zone della regione con intensità variabile. In particolare, su pianura e costa soffierà vento da moderato a sostenuto, mentre nelle aree montane e nella fascia pedemontana si potranno registrare raffiche più forti, localmente anche intense.

Le condizioni meteo potrebbero determinare episodi di vento sostenuto anche lontano dalla costa, ampliando così le aree coinvolte. Un quadro che rende necessaria un’attenzione diffusa su tutto il territorio regionale.

I possibili disagi

Nonostante non siano previste criticità di tipo idrogeologico o idraulico, il vento potrebbe comunque causare diversi problemi. Tra gli effetti più probabili si segnalano disagi alla circolazione, in particolare nei tratti più esposti, e possibili criticità legate a oggetti o strutture esposte alle raffiche.

Non si escludono inoltre interruzioni o rallentamenti locali, proprio a causa dell’intensità del vento attesa in alcune zone. Situazioni che potrebbero interessare sia la viabilità che alcune attività all’aperto.

L’invito alla prudenza

La Protezione civile invita la popolazione alla massima attenzione, raccomandando prudenza negli spostamenti e nello svolgimento di attività all’aperto. Sono stati attivati anche i Comuni e le strutture operative, ora in fase di monitoraggio costante dell’evoluzione meteorologica.

Il quadro resta comunque in evoluzione e potrebbe subire aggiornamenti nelle prossime ore, in base all’andamento delle condizioni meteo. Per questo motivo, si consiglia di restare informati e adottare comportamenti prudenti.

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