Camera di Commercio Pordenone-Udine assume: concorso per 3 funzionari a tempo indeterminato

La Camera di Commercio di Pordenone-Udine rafforza il proprio organico e apre le porte a nuove opportunità lavorative. È stato infatti pubblicato un concorso pubblico per esami finalizzato all’assunzione di 3 funzionari a tempo pieno e indeterminato, inseriti nell’area “Funzionari e dell’Elevata Qualificazione”.

L’iniziativa si inserisce in una strategia più ampia dell’Ente camerale, che punta a potenziare i servizi destinati alle imprese e al territorio, attraverso l’ingresso di nuove professionalità. Il concorso si affianca inoltre a una procedura già attiva rivolta ai giovani under 30, con contratto di apprendistato, le cui candidature sono aperte fino al 4 aprile.

I profili ricercati e le attività previste

Nel dettaglio, il bando prevede la selezione di tre figure professionali con competenze specifiche. Due posti sono destinati ai servizi anagrafici e di regolazione del mercato, mentre un posto riguarda i processi organizzativi di supporto.

I candidati selezionati per i servizi anagrafici si occuperanno principalmente della gestione del Registro delle Imprese e delle procedure sanzionatorie. Il terzo profilo, invece, sarà inserito nell’ufficio provveditorato, con compiti legati alla gestione delle gare d’appalto e del patrimonio immobiliare dell’Ente.

Per partecipare è richiesto il possesso di una laurea in ambito giuridico-economico, tra quelle indicate nel bando ufficiale.

Webinar informativo per i candidati

Tra le novità più rilevanti di questa selezione spicca l’organizzazione di un webinar di presentazione, pensato per offrire supporto e orientamento ai potenziali candidati.

L’incontro si terrà martedì 31 marzo alle ore 15 e consentirà di approfondire il ruolo della Camera di Commercio, le mansioni previste per i nuovi assunti e le opportunità di carriera. Durante il webinar verranno inoltre fornite indicazioni pratiche sulle attività quotidiane e sulle modalità di inserimento.

Come partecipare al concorso

Tutte le informazioni dettagliate, il bando completo e le istruzioni per la candidatura sono disponibili sul sito ufficiale della Camera di Commercio di Pordenone-Udine, nelle sezioni “News”, “Albo camerale” e “Amministrazione Trasparente/Bandi di concorso”.

Le domande dovranno essere presentate esclusivamente online attraverso il portale governativo InPa, accedendo tramite SPID, CIE o TS-CNS.

Il termine ultimo per l’invio delle candidature è fissato alle ore 23:59 del 17 aprile.

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