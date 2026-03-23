Fvg, 500mila euro per imprese e lavoratori: tutti i contributi 2026 del terziario e turismo

Gli Enti bilaterali del Terziario e del Turismo del Friuli-Venezia Giulia, costituiti da Confcommercio e organizzazioni sindacali, lanciano il Programma 2026 di rimborsi destinato a imprese e lavoratori aderenti.

Il plafond complessivo ammonta a 500mila euro, con la possibilità di ulteriori risorse nel corso dell’anno. Si tratta di un’iniziativa che nasce dalle previsioni di welfare bilaterale contenute nei contratti nazionali (Ccnl) sottoscritti da Confcommercio, Cgil, Cisl e Uil.

Come sottolineano il presidente Fabio Pillon e il vicepresidente Adriano Giacomazzi, si tratta di un’azione ormai consolidata: un aiuto concreto che coinvolge non solo imprenditori e lavoratori, ma anche le loro famiglie.

Novità 2026: domande digitali

Tra le principali novità del nuovo programma spicca la digitalizzazione delle procedure di richiesta.

La compilazione delle domande avverrà infatti in modalità online, permettendo di accelerare i tempi di verifica e di erogazione dei rimborsi. Un passo importante verso una gestione più efficiente e accessibile dei contributi.

Contributi per i lavoratori

Il programma conferma le linee già attive negli anni precedenti, con contributi fino a 300 euro per i lavoratori, che possono arrivare a 2.400 euro nei casi di assistenza straordinaria per malattia.

Cinque le principali aree di intervento:

Formazione : corsi e tasse universitarie

: corsi e tasse universitarie Salute : assistenza straordinaria

: assistenza straordinaria Genitorialità e assistenza : supporto familiare, libri scolastici, spese funerarie

: supporto familiare, libri scolastici, spese funerarie Mobilità sostenibile : trasporto pubblico

: trasporto pubblico Benessere personale: attività sportive e culturali

Un ventaglio ampio di misure pensate per migliorare la qualità della vita dei dipendenti.

Incentivi alle imprese

Per le imprese aderenti sono previsti contributi compresi tra 500 e 2.000 euro, articolati su tre linee principali:

Formazione : corsi obbligatori e aggiornamento per titolari e dipendenti

: corsi obbligatori e aggiornamento per titolari e dipendenti Sicurezza sul lavoro : consulenze, documentazione, visite mediche, dispositivi di protezione

: consulenze, documentazione, visite mediche, dispositivi di protezione Innovazione tecnologica: investimenti per migliorare i processi aziendali

L’obiettivo è sostenere la competitività delle aziende e favorire l’adeguamento alle nuove esigenze del mercato.

Come presentare domanda

Le richieste potranno essere inoltrate per spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2026.

La documentazione dovrà essere inviata via email all’Ente bilaterale territoriale di competenza, seguendo le indicazioni disponibili sul sito ufficiale.

Un sistema di welfare che cresce

Il programma rappresenta un esempio concreto di collaborazione tra imprese e sindacati, capace di generare strumenti utili per il territorio.

Un sistema di welfare bilaterale sempre più centrale, che punta a sostenere sia lo sviluppo delle imprese sia il benessere dei lavoratori del Friuli-Venezia Giulia.

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