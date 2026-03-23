Udine, via Diaz cambia volto: al via i lavori per la nuova rotatoria

Sono ufficialmente iniziati i lavori per la realizzazione della nuova rotatoria tra via Diaz e viale della Vittoria, nelle vicinanze di piazza Primo Maggio. Si tratta di un intervento atteso che punta a migliorare in modo concreto la sicurezza stradale e la fluidità del traffico in uno dei punti più delicati della viabilità cittadina.

L’opera rappresenta il passaggio definitivo dopo una fase di sperimentazione durata due anni, che ha già evidenziato risultati positivi nella gestione dei flussi veicolari e nella riduzione delle criticità dell’incrocio.

Dalla sperimentazione alla soluzione definitiva

La scelta di realizzare la rotatoria nasce proprio dagli esiti della fase sperimentale, che ha dimostrato come questa soluzione sia efficace. Il progetto prevede non solo la costruzione della rotatoria, ma anche una riqualificazione complessiva dell’area, con interventi su aiuole e marciapiedi, l’adeguamento degli attraversamenti pedonali e, nella fase finale, il rifacimento del manto stradale e della segnaletica.

Un approccio graduale e basato su dati concreti, come sottolineato dall’assessore ai Lavori pubblici e Mobilità, Ivano Marchiol, che ha evidenziato l’importanza di testare le soluzioni prima di investire risorse pubbliche.

Tempi e gestione del traffico

Il cantiere è attivo dal 19 marzo e proseguirà fino al 13 luglio, articolato in più fasi per garantire la continuità della circolazione. Durante i lavori saranno previste limitazioni progressive della velocità e, a seconda delle necessità operative, potranno verificarsi chiusure temporanee di corsie su viale della Vittoria, in entrambi i sensi di marcia.

Nonostante i possibili rallentamenti, soprattutto nella fase conclusiva di asfaltatura, la viabilità sarà sempre mantenuta attiva. Anche il trasporto pubblico locale continuerà a funzionare, con eventuali adattamenti temporanei concordati con la Polizia Locale.

Mobilità garantita e attenzione ai pedoni

Particolare attenzione è stata riservata anche alla mobilità pedonale. Alcuni tratti di marciapiede, in particolare nella zona del Parco della Rimembranza e vicino all’Istituto Uccellis, potranno essere temporaneamente interdetti.

In questi casi saranno comunque predisposti percorsi alternativi protetti e segnalati, per garantire la sicurezza dei pedoni. Resterà sempre assicurato anche il passaggio dei mezzi di emergenza e soccorso.

Un nodo viario più sicuro e funzionale

“La realizzazione della nuova rotatoria è il coronamento di una sperimentazione”, ha dichiarato l’assessore Marchiol, sottolineando come il progetto permetta di restituire alla città un incrocio più sicuro, ordinato e funzionale.

Dopo due anni di test e risultati positivi, l’intervento segna quindi un passo importante per la mobilità urbana, con benefici attesi per automobilisti, pedoni e ciclisti.

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