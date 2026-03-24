Federica Sartor premiata al Senato: imprenditrice FVG tra le eccellenze femminili internazionali

Grande soddisfazione in casa AIDDA FVG – Associazione Imprenditrici Donne Dirigenti d’Azienda del Friuli-Venezia Giulia per il prestigioso traguardo raggiunto da Federica Sartor, amministratore unico di Marcolin Covering Srl.

L’imprenditrice è stata insignita dal Senato Accademico del Premio Culturale Internazionale “DivinaMente Donna – Eccellenza femminile: celebrando le donne che ispirano”, giunto alla sua terza edizione. Un riconoscimento che valorizza figure femminili capaci di distinguersi nei rispettivi ambiti professionali, contribuendo allo sviluppo della società.

Le motivazioni del premio

Il premio è stato conferito a Federica Sartor per i meriti acquisiti nel suo percorso professionale, che l’hanno resa una figura di riferimento riconosciuta sia in Italia che all’estero.

In particolare, il comitato promotore ha evidenziato la sua competenza manageriale, la visione imprenditoriale e la determinazione con cui guida l’azienda. Sotto la sua leadership, infatti, Marcolin Covering Srl ha saputo coniugare innovazione, responsabilità e crescita sostenibile, interpretando con lungimiranza le dinamiche di mercato.

Tra gli elementi distintivi sottolineati anche la capacità di promuovere qualità, efficienza e valorizzazione delle risorse umane, fondamentali per uno sviluppo competitivo. Il suo stile di leadership si caratterizza per equilibrio, capacità decisionale e attenzione alle persone, contribuendo a creare un ambiente di lavoro orientato alla collaborazione e al merito.

La cerimonia al Senato

La cerimonia di premiazione si è svolta lo scorso 12 marzo nella Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani, sede del Senato della Repubblica.

All’evento hanno partecipato numerose personalità del mondo istituzionale, culturale e imprenditoriale, a conferma dell’importanza e del valore dell’iniziativa, ormai punto di riferimento per la valorizzazione dell’eccellenza femminile.

Un premio che ispira le nuove generazioni

Il riconoscimento “DivinaMente Donna” nasce con l’obiettivo di dare visibilità a donne straordinarie, creando al tempo stesso una rete di sostegno e condivisione.

L’iniziativa punta anche a ispirare le nuove generazioni a intraprendere percorsi di crescita e successo, contribuendo attivamente allo sviluppo sociale, culturale ed economico.

L’orgoglio di AIDDA FVG

AIDDA FVG ha espresso grande orgoglio e soddisfazione per il risultato ottenuto dalla propria socia.

Il riconoscimento conferito a Federica Sartor rappresenta infatti una testimonianza concreta del valore, della competenza e della determinazione delle donne imprenditrici del territorio, rafforzando il ruolo dell’associazione nella promozione della leadership femminile e dell’imprenditoria al femminile.

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