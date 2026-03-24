Referendum giustizia, Fvg diviso: province favorevoli alla riforma, città la bocciano

Il voto referendario in Friuli-Venezia Giulia restituisce l’immagine di un territorio profondamente polarizzato, in linea con un’Italia che ha partecipato in massa a un passaggio dal forte valore politico oltre che tecnico. Il giudizio espresso dagli elettori, infatti, sembra andare oltre il merito della riforma della giustizia, trasformandosi in una vera e propria presa di posizione sull’azione di governo.

Il divario tra province e capoluoghi

Il dato più significativo riguarda il netto contrasto tra province e città. Le province di Udine (57,26% di sì) e Pordenone (57,80% di sì) hanno dimostrato una chiara apertura verso la riforma.

Di segno opposto, invece, i capoluoghi: a Udine città il no ha prevalso con il 52,7%, accompagnato da un’affluenza significativa del 64,26%. A Pordenone città il risultato è stato più equilibrato, ma comunque contrario alla riforma, con il 50,49% di no contro il 49,51% di sì.

Trieste si conferma il territorio più distante dalla proposta: qui il no supera il 53% sia in città che in provincia, con punte ancora più marcate come il 70% registrato a Sgonico.

Le interpretazioni politiche del voto

Le reazioni politiche locali riflettono uno scontro che ricalca quello nazionale.

Per i sostenitori della riforma, il risultato rappresenta “un’occasione mancata” per modernizzare il Paese. Il sindaco di Pordenone Alessandro Basso ha sottolineato la necessità di offrire nuove prospettive, soprattutto alle giovani generazioni.

Sulla stessa linea Andrea Cabibbo, capogruppo regionale di Forza Italia, che rivendica il risultato delle province come espressione di una “comunità dinamica”, capace di allinearsi alla spinta riformatrice di Veneto e Lombardia, chiedendo un sistema giudiziario più efficiente.

Il fronte del centrosinistra

Di segno opposto la lettura del centrosinistra. Il sindaco di Udine Alberto Felice De Toni e la segretaria regionale del Pd Caterina Conti parlano di una “vittoria della democrazia e della difesa della Costituzione”.

Per De Toni, il voto richiama quello del referendum del 2016: gli italiani avrebbero utilizzato le urne per inviare un messaggio politico al Governo, indicando come prioritaria la gestione dei problemi concreti del Paese.

Il contesto nazionale e il ruolo del Fvg

A livello nazionale, il netto rifiuto della riforma – accompagnato da un’alta partecipazione – trasforma il referendum in un vero test per l’esecutivo.

Il Friuli-Venezia Giulia, pur mostrando in alcune aree una maggiore apertura riformista rispetto alla media italiana, si è infine allineato al sentimento prevalente, soprattutto grazie al peso dei grandi centri urbani come Udine e Trieste, dove emerge una diffidenza diffusa verso modifiche strutturali della giustizia e della Costituzione.

Fedriga: “Serve rispetto e meno scontro”

Nel commentare l’esito del voto, il presidente della Regione Massimiliano Fedriga ha invitato a un cambio di tono nel confronto politico:

“Bisogna avere rispetto per il voto degli elettori”, ha dichiarato, auspicando il ritorno a un clima meno conflittuale.

Fedriga ha inoltre evidenziato come la vittoria del sì in alcune aree del Nord, tra cui il Fvg, sia frutto di una comunicazione chiara da parte degli amministratori locali, che avrebbero saputo spiegare le ragioni della riforma.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook