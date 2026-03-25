Agricoltura, Zannier: “Irrigazione efficiente è la chiave per il futuro delle risorse idriche”

L’efficientamento dei sistemi di irrigazione rappresenta oggi una delle sfide più importanti per il comparto agricolo. Lo ha ribadito l’assessore regionale alle Risorse agroalimentari, forestali e ittiche Stefano Zannier, intervenendo all’evento “Irriframe – Per una irrigazione efficiente”, svoltosi a Rauscedo, nel comune di San Giorgio della Richinvelda.

Nonostante le condizioni climatiche recenti possano sembrare meno critiche rispetto al passato, l’assessore ha sottolineato come l’ottimizzazione delle risorse idriche sia assolutamente prioritaria. Un tema che resta centrale per garantire sostenibilità e continuità alle attività agricole regionali.

Innovazione e supporto alle imprese agricole

Durante l’incontro, organizzato da Ersa, Anbi e Canale Emiliano Romagnolo, è emersa l’importanza di creare momenti di confronto tecnico tra esperti e operatori del settore. Secondo Zannier, questi appuntamenti sono fondamentali per fornire strumenti concreti agli imprenditori agricoli, chiamati a scegliere modelli sempre più avanzati di gestione dell’acqua.

L’obiettivo è promuovere l’utilizzo di sistemi che consentano una gestione delle risorse idriche a bassi volumi e ad alta efficienza, favorendo così un’agricoltura più moderna e sostenibile. Le nuove tecnologie irrigue, infatti, permettono di ridurre gli sprechi e migliorare le performance produttive.

Guardare al futuro senza dimenticare il passato

Un altro aspetto evidenziato dall’assessore riguarda la necessità di mantenere alta l’attenzione, anche in periodi apparentemente favorevoli dal punto di vista climatico. Le recenti stagioni siccitose rappresentano un monito importante per il settore agricolo.

“Questo è un passaggio ineludibile”, ha sottolineato Zannier, ricordando che una gestione più efficiente dell’acqua non solo consente di risparmiare risorse, ma migliora anche la qualità complessiva del servizio irriguo sul territorio regionale.

Meno acqua, più efficienza

Il messaggio emerso con forza dall’evento è chiaro: utilizzare meno acqua, ma in modo più intelligente. Una strategia che punta a garantire sostenibilità ambientale, competitività delle imprese agricole e resilienza rispetto ai cambiamenti climatici.

In questa direzione, il Friuli-Venezia Giulia continua a investire su innovazione, formazione e pianificazione delle risorse idriche, con l’obiettivo di accompagnare il settore agricolo verso un futuro sempre più efficiente e consapevole.

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