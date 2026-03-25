Udine, rinasce il Caffè Contarena: lavori in corso e riapertura con Signorvino entro l’estate

Sono ufficialmente iniziati i lavori di restyling interno dello storico Caffè Contarena, uno dei locali più rappresentativi del centro di Udine. Dopo anni di chiusura, il celebre spazio si prepara a riaprire con una nuova gestione affidata a Signorvino, marchio del Gruppo Calzedonia.

L’avvio del cantiere arriva dopo l’assegnazione del servizio e il via libera della soprintendenza al progetto. L’intervento dovrebbe concludersi entro il mese di giugno, seguito dalle fasi di allestimento che porteranno all’apertura ufficiale del locale.

Un progetto tra storia e innovazione

Il restyling riguarda i locali al piano terra e interrato di Palazzo D’Aronco, sede storica del Contarena. L’obiettivo è chiaro: ridare vita a uno spazio simbolo della città, mantenendone l’identità ma introducendo elementi contemporanei.

Le due sale principali conserveranno ornamenti storici e atmosfere originali, nel pieno rispetto della tradizione. Allo stesso tempo, saranno inseriti nuovi arredi, espositori e sedute, pensati per valorizzare l’esperienza del pubblico senza alterare il contesto architettonico.

Particolare attenzione è stata dedicata alla valorizzazione della cornice artistica, con elementi di pregio come colonne, lampadari e mosaici in stile Art Nouveau, che resteranno protagonisti dello spazio.

Spazi riorganizzati e nuovi servizi

Oltre alle sale principali, il progetto prevede una riorganizzazione completa degli spazi funzionali. Il bancone bar sarà aggiornato per accogliere attrezzature moderne, mentre le aree sul retro saranno ripensate per migliorare l’efficienza operativa.

Interventi mirati riguarderanno cucina, locali tecnici e servizi igienici, con l’obiettivo di garantire maggiore accessibilità, funzionalità e comfort sia per il personale sia per i clienti.

Previsto anche un intervento all’esterno: sarà realizzato un dehor sotto il portico, destinato a restituire vivacità e attrattività a uno dei punti più suggestivi del centro storico.

Un rilancio atteso dalla città

Grande soddisfazione è stata espressa dall’assessora al Patrimonio Gea Arcella, che ha sottolineato come l’avvio dei lavori rappresenti un momento molto atteso:

“Dopo anni di chiusura, vedere riaccendersi l’attenzione attorno al Contarena è motivo di grande soddisfazione”.

Arcella ha evidenziato il valore identitario del locale e l’importanza dell’investimento da parte di un marchio nazionale come Signorvino, capace di portare nuova energia e attrattività.

Sulla stessa linea il vicesindaco Alessandro Venanzi, che ha parlato di un segnale positivo per la città:

“L’arrivo di Signorvino testimonia una rinnovata attrattività di Udine”, sottolineando il lavoro dell’amministrazione per rilanciare il centro cittadino.

La riapertura del Contarena rappresenta quindi non solo un intervento di recupero urbano, ma anche un tassello importante nel percorso di rilancio economico e culturale della città.

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