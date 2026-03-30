A4 chiusa tra Villesse e Palmanova: cisterna in avaria, traffico e code

È stata chiusa dopo le 13:40 la A4 tra Villesse e Palmanova in direzione Venezia a causa di una cisterna in avaria con carico infiammabile. Il mezzo, fermo già dalla mattina nei pressi dello svincolo di Palmanova, ha reso necessario il blocco della carreggiata.

Intervento di sicurezza in corso

È in corso il trasferimento del liquido in un’altra cisterna, un’operazione particolarmente delicata che coinvolge Polizia stradale, tecnici di Autostrade Alto Adriatico e il nucleo Nbcr dei Vigili del fuoco di Trieste. Alle 14:40 il mezzo risultava ancora fermo nella corsia di accelerazione.

Chiusure e traffico

Il tratto tra Villesse e Palmanova in direzione Venezia resta chiuso, con il casello di Palmanova in entrata bloccato e l’allacciamento tra A34 e A4 verso Venezia interdetto. La situazione ha provocato code e rallentamenti tra Redipuglia e il nodo di Palmanova, con pesanti disagi per gli automobilisti.

Percorsi alternativi

Per evitare il tratto chiuso, chi viaggia da Trieste verso Venezia deve uscire a Villesse, proseguire lungo la Statale 14 in direzione Cervignano e rientrare in autostrada a San Giorgio di Nogaro, seguendo le indicazioni della concessionaria.

Riapertura incerta

Le operazioni sono ancora in corso e non è stata comunicata una previsione per la riapertura. Seguiranno aggiornamenti nelle prossime ore.

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