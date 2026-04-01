Sant’Osvaldo compie 100 anni: Fedriga celebra la scuola simbolo di Udine

La scuola dell’infanzia paritaria di Sant’Osvaldo a Udine taglia il traguardo dei cento anni, confermandosi una realtà storica e profondamente radicata nel territorio. In occasione di questo importante anniversario, il governatore del Friuli-Venezia Giulia Massimiliano Fedriga ha visitato la struttura, sottolineandone il valore per l’intera comunità.

“I cento anni della scuola dell’infanzia di Sant’Osvaldo rappresentano un traguardo significativo”, ha dichiarato Fedriga, evidenziando come l’istituto sia espressione di impegno educativo, coesione sociale e attenzione alle nuove generazioni.

Un presidio educativo fondamentale per le famiglie

Nel corso della visita, il governatore ha ribadito il ruolo centrale di realtà come Sant’Osvaldo non solo dal punto di vista formativo, ma anche sociale. Le scuole dell’infanzia, infatti, rappresentano un supporto concreto per le famiglie, contribuendo a migliorare la qualità della vita e a favorire la conciliazione tra lavoro e vita privata.

Fedriga ha sottolineato come questi servizi siano strumenti importanti anche per contrastare il calo demografico, offrendo punti di riferimento affidabili e di qualità per la crescita dei più piccoli.

Una visita tra bambini, educatori e storia

Accompagnato dalla coordinatrice Monica Modonutto e da Emiliano Raddi, presidente della cooperativa Cattarossi che gestisce l’attività dallo scorso settembre, il governatore ha incontrato bambini ed educatori, condividendo momenti di quotidianità scolastica.

Durante l’incontro, Fedriga è stato omaggiato con una pubblicazione dedicata al centenario, simbolo della lunga storia dell’istituto e del suo legame con il territorio.

Friuli-Venezia Giulia ai vertici per i servizi ai cittadini

Nel suo intervento, il presidente della Regione ha evidenziato come il Friuli-Venezia Giulia si distingua a livello nazionale per la capacità di offrire risposte efficaci e tempestive ai bisogni dei cittadini.

“Continueremo a lavorare con determinazione per rendere sempre più efficienti i servizi di accoglienza e rafforzare la rete educativa”, ha dichiarato Fedriga, ribadendo l’impegno della Regione nel sostenere le famiglie e lo sviluppo del territorio.

Una storia lunga cento anni tra tradizione e innovazione

Fondata nel 1925 nell’ambito della ricostruzione post bellica della frazione di Sant’Osvaldo, la scuola ha attraversato un secolo di cambiamenti mantenendo intatta la propria missione educativa.

Oggi la struttura comprende anche un nido d’infanzia attivo dal 2014 e un centro di aggregazione giovanile, ampliando la propria offerta e rispondendo alle esigenze delle nuove generazioni.

Un percorso che dimostra come tradizione e innovazione possano convivere, rendendo la scuola Sant’Osvaldo un punto di riferimento stabile e prezioso per la comunità udinese.

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