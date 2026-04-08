Intelligenza artificiale e imprese: a Udine arriva BIX26 per rivoluzionare il business

Confcommercio Udine accende i riflettori sull’innovazione con BIX26 – Business AI Experience, un’iniziativa pensata per aiutare le imprese del territorio a sfruttare al meglio le opportunità offerte dall’intelligenza artificiale. L’obiettivo è chiaro: fornire strumenti concreti per affrontare un mercato sempre più competitivo e in continua evoluzione.

L’evento, promosso in collaborazione con Sinesy e con il sostegno della Camera di commercio Pordenone-Udine, si terrà lunedì 13 aprile nella sede camerale a partire dalle ore 14. Una giornata interamente dedicata alla trasformazione digitale, pensata per tradurre le tecnologie emergenti in vantaggi reali per le aziende.

Esperti e visione strategica per le imprese

Dopo i saluti istituzionali del presidente camerale e vicepresidente nazionale di Confcommercio, Giovanni Da Pozzo, spazio a una sessione plenaria guidata da tre professionisti di Sinesy: Giuliano Pellizzari, Marco Segatto e Davide Dal Borgo.

I tre esperti accompagneranno i partecipanti nell’analisi di temi centrali per il business contemporaneo: esperienza cliente, fidelizzazione e ottimizzazione dei costi. Il tutto attraverso l’utilizzo concreto di strumenti basati su AI e tecnologie digitali.

L’approccio sarà pratico e orientato ai risultati, con l’obiettivo di dimostrare come l’innovazione possa essere integrata nei processi aziendali quotidiani, migliorando efficienza e competitività.

Workshop pratici e strumenti immediati

Uno degli elementi distintivi di BIX26 sarà la presenza di tre workshop verticali, progettati per offrire una formazione modulare e altamente operativa. I partecipanti potranno confrontarsi con laboratori applicativi, casi reali e strumenti immediatamente utilizzabili in azienda.

Non si tratta quindi solo di teoria, ma di un’esperienza formativa concreta, pensata per trasferire competenze subito spendibili nel contesto lavorativo.

Uno sguardo al futuro con la BIX26 Academy

L’iniziativa rappresenta anche il primo passo verso un progetto più ampio: la futura BIX26 Academy, un percorso strutturato di formazione dedicato alle imprese.

L’Academy prevede tre ambiti principali:

esperienza cliente e tecnologie digitali

strategie di fidelizzazione

utilizzo dell’intelligenza artificiale per migliorare l’efficienza e ridurre i costi

Un’offerta formativa che punta a accompagnare le aziende nel lungo periodo, sostenendole nella trasformazione digitale.

Trasformare le sfide in opportunità

Come sottolineato dal vicepresidente di Confcommercio Udine, Fabio Passon, l’iniziativa nasce con l’intento di fornire alle imprese strumenti concreti per affrontare i cambiamenti nei comportamenti dei consumatori e nei modelli di business.

In un contesto economico sempre più orientato all’esperienza del cliente, la capacità di utilizzare tecnologie avanzate come l’AI diventa fondamentale. BIX26 si propone quindi come un’opportunità per trasformare le sfide digitali in occasioni di crescita e sviluppo, mettendo a disposizione competenze, metodologie e strumenti innovativi.

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