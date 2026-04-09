Maxi operazione tra Udine e Trieste: scoperta fabbrica clandestina di sigarette da 89 milioni

Una fabbrica “fantasma” di sigarette è stata scoperta dalla Guardia di finanza di Trieste nel corso di un’operazione coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia. L’organizzazione criminale, composta da soggetti italiani e stranieri, operava tra le province di Udine e Trieste, gestendo una struttura produttiva clandestina ben organizzata.

Un traffico internazionale da milioni

Le sigarette prodotte venivano poi esportate in diversi Paesi del Nord Europa, alimentando un traffico illecito di grandi dimensioni. Secondo le indagini, il sistema avrebbe generato un volume d’affari complessivo di 89 milioni di euro, segno di un’attività strutturata e radicata.

All’interno della fabbrica lavoravano e alloggiavano 21 cittadini extracomunitari in condizioni irregolari, impiegati nella produzione. Un elemento che evidenzia anche una componente di sfruttamento della manodopera all’interno dell’organizzazione.

Sequestri e provvedimenti giudiziari

Nel corso del blitz sono stati sequestrati impianti, macchinari, automezzi e oltre 70 tonnellate di tabacco. Complessivamente risultano 29 persone indagate, mentre tre sono state arrestate su disposizione del Gip.

Ulteriori informazioni sull’operazione saranno rese note nel corso della conferenza stampa prevista oggi alle 11 presso il Comando regionale della Guardia di finanza di Trieste, alla presenza del procuratore capo Patrizia Castaldini.

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